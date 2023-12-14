Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) που προβλέπει ετήσιες δαπάνες 886 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα εγκρίνει τη συνέχιση πολιτικών όπως την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την παράταση ενός αμφιλεγόμενου προγράμματος ψηφιακής παρακολούθησης που χρησιμοποιείται ευρέως από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 3%, εγκρίθηκε την Τετάρτη από τη Γερουσία και σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με ψήφους 310 υπέρ έναντι 118 κατά.

Μεταξύ άλλων, στον NDAA προβλέπεται η επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «ενίσχυση της θέσης» των ΗΠΑ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ώστε να αντιμετωπιστεί η επιρροή της Κίνας. Παρατείνεται επίσης το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, με τη σταδιακή αποδέσμευση 300 εκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο. Το ποσό αυτό ωστόσο είναι κατά πολύ μικρότερο από τα 61 δισεκ. δολάρια που ζήτησαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας από το Κογκρέσο.

Με τον NDAA παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων FISA, που επρόκειτο να λήξει σύντομα, ώστε να δοθεί χρόνος στους νομοθέτες είτε να το μεταρρυθμίσουν είτε να το συνεχίσουν. Το πρόγραμμα, που έχει επικριθεί δριμύτατα από οργανώσεις για την προάσπιση της ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών, επιτρέπει στις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ να παρακολουθούν μη Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό –ακόμη και την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους– χωρίς να ζητούν δικαστικό ένταλμα. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε ζητήσει την Κυριακή την παράτασή του εκτιμώντας ότι «με όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ, με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, με την απειλή της Κίνας, με αυτά που συμβαίνουν στις στρατηγικής σημασίας υποδομές μας, με τις κυβερνοεπιθέσεις, θα ήταν λάθος η ώρα να αφοπλιστούμε μονομερώς».

Ο προϋπολογισμός αυξάνει επίσης κατά 5,2% τους μισθούς του στρατιωτικού προσωπικού.

Μέτρα που είχαν προτείνει οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι ζητούσαν να περιοριστεί η πρόσβαση των στρατιωτών σε υπηρεσίες άμβλωσης και να μην υψώνεται σε αμερικανικές βάσεις η σημαία της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ δεν εγκρίθηκαν.

Το νομοσχέδιο των 3.100 σελίδων θα σταλεί τώρα στον Λευκό Οίκο για να επικυρωθεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.