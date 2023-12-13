Αμυντικός προϋπολογισμός ΗΠΑ: Αναφορά στη Συμφωνία Κοινής Αμυντικής Συνεργασίας με την Ελλάδα

Η στρατηγική σημασία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα καταγράφεται σε αναφορά που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) για το έτος 2024.

Ειδικότερα, στο κείμενο αναφέρεται η επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ (MDCA) με την επισήμανση ότι η εν λόγω συμφωνία αντανακλά την κοινή δέσμευση Ουάσιγκτον και Αθήνας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, στο κείμενο αναγνωρίζεται η σημασία που έχει η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας μέσω των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την πραγματοποίηση ασκήσεων που προσφέρει.

Τέλος, οι σχετικές τροπολογίες που είχαν υπερψηφιστεί αρχικά στην εκδοχή του νομοσχεδίου της Βουλής δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κείμενο, το οποίο είναι προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των δύο διαφορετικών νομοθετικών Σωμάτων του Κογκρέσου.

Η ψηφοφορία για την τελική εκδοχή του νομοσχεδίου NDAA αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις ολομέλειες της Βουλής και της Γερουσίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στη συνέχεια θα σταλεί στο Λευκό Οίκο για να υπογραφεί από τον πρόεδρο Μπάιντεν πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

