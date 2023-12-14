Η ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή

Η Ιζαμπέλ Ατζανί καταδικάστηκε σήμερα στο Παρίσι για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ, μια απόφαση την οποία θα εφεσιβάλλει.

Απούσα από την εκδίκαση της υπόθεσή της, η 68χρονη ηθοποιός, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 1974 στην ταινία «Το Χαστούκι» του Κλοντ Πινοτό, ενώ δεν ήταν καν 20 ετών, κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που της προσάπτονταν για το διάστημα μεταξύ 2013 και 2017.

Γεγονότα που, για το δικαστήριο, «καταδεικνύουν τη βούλησή της «να αποκρυφτεί από τις φορολογικές αρχές» και «να υπονομεύσει την ισότητα των πολιτών ενώπιον των φόρων».

Η ηθοποιός, τιμηθείσα με πέντε βραβεία Σεζάρ, η οποία δηλώνει πως είναι αθώα, κρίθηκε ένοχη ότι δήλωνε εικονική διαμονή στην Πορτογαλία το 2016 και 2017 αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους 236.00 ευρώ.

Επιπλέον, καταδικάστηκε για ένα ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που μεταφέρθηκε το 2013 από τον Μαμαντού Ντιανά Ντιαέ, έναν ισχυρό επιχειρηματία και φίλο της ηθοποιού, πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Σενεγάλης και επίσης μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για το δικαστήριο, αυτό το ποσό, που δηλώθηκε ως δάνειο, ήταν μια «κεκαλυμμένη δωρεά», κάτι που επέτρεψε στην κατηγορουμένη, που εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, να αποφύγει φόρο δωρεάς ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, η Ατζανί κρίθηκε ένοχη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετέφερε μέσω ενός «μη δηλωθέντος» λογαριασμού στις ΗΠΑ 119.000 ευρώ προς την Πορτογαλία, με το δικαστήριο να εκτιμά πως «οι υλικές και νομικές προϋποθέσεις αυτής της επιχείρησης δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλη δικαιολογία από το να αποκρύψουν την προέλευση και προορισμό αυτών των χρημάτων».

Οι δικηγόροι της, Στεφάν Μπαμπονό, Ολιβιέ Παρντό και Λορένς Ντοξίν-Νεντελέ, δήλωσαν πως άκουσαν «με ανησυχία» την απόφαση, «πόσο μάλιστα αφού η Ιζαμπέλ Ατζανί δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου και ο βασικός μάρτυρας των γεγονότων είχε εδώ και καιρό γνωστοποιήσει ότι δεν θα μπορούσε να είναι παρών».

Η δίκη της 19ης Οκτωβρίου διεξήχθη χωρίς την παρουσία της ηθοποιού, διάσημης για τους ρόλους της σε ταινίες όπως "Ένα θανατηφόρο καλοκαίρι" (1983), "Καμίλ Κλοντέλ" (1988), "Η βασίλισσα Μαργκό" (1994) ή πιο πρόσφατα "Καμουφλάζ" (2022), καθώς εκείνη βρισκόταν στις ΗΠΑ και χωρίς τον Ντιανά Ντιαέ, που είχε κληθεί ως μάρτυρας. Η υπεράσπισή της ζήτησε την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας επικαλούμενη μια «οξεία παθολογία», όμως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αμφισβητώντας την «πραγματική πρόθεσή» της να καταθέσει.

«Σφάλμα»

«Εάν η Ιζαμπέλ Ατζανί, που συνεχίζει να δηλώνει την αθωότητά της, δεν ζητάει, δεδομένης της φήμης της, να κρίνεται καλύτερα σε σχέση με άλλους πολίτες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρίνεται λιγότερο καλά, χωρίς λιγότερα δικαιώματα», πρόσθεσε ο Παρντό.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο με αποφασιστικότητα την καλούμε να ασκήσει έφεση».

Το δικαστήριο ξεπέρασε την πρόταση της Εθνικής Οικονομικής Εισαγγελίας, που είχε ζητήσει, κατά τη διάρκεια της δίκης, την επιβολή ποινής φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και προστίμου ύψους 250.000 ευρώ, όπως και απαγόρευση δύο ετών άσκησης πολιτικών δικαιωμάτων.

Η υπεράσπιση της ηθοποιού υποστήριξε πως εκείνη διέπραξε ένα «λάθος» στη φορολογική δήλωσή της ενώ διέμενε στην Πορτογαλία, καθώς εκείνη την εποχή της είχαν δώσει «κακές συμβουλές».

Σχετικά με το ποσό που μετέφερε ο Ντιανά Ντιαέ, οι δικηγόροι επισήμαναν την καλή πίστη της κατηγορούμενης, που είχε υπογράψει «δανειακή σύμβαση υπό την επίβλεψη δικηγόρου εξειδικευμένου στα φορολογικά».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2016 μετά την εμφάνιση του ονόματος της Ιζαμπέλ Ατζανί στον κατάλογο των Panama Papers, ως ιδιοκτήτριας μιας εταιρείας στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

