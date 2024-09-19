Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας νοσηλεύεται μετά από πτώση στο κάστρο Φρέντενσμποργκ, σύμφωνα με τη MailOnline.

Η βασίλισσα, 84 ετών, παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να αναλάβει ο γιος της, βασιλιάς Φρειδερίκος.

Η κατάστασή της είναι σταθερή, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, ανέφερε ανακοίνωση από το παλάτι.

Η Μαργαρίτα, μια μακρινή ξαδέρφη της βασίλισσας Ελισάβετ, επρόκειτο να συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Aarhus την Παρασκευή, αλλά τώρα έχει αποσυρθεί.

Η Αυτού Μεγαλειότητα, γνωστή για το ασταμάτητο κάπνισμα και την αγάπη της για τα ντάκ, εθεάθη για τελευταία φορά τη Δευτέρα καθώς παρευρέθηκε στα βραβεία Rungstedlund 2024 στο Μουσείο Karen Blixen.

Παρά την παραίτησή της στην ομιλία της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πέρυσι, η μονάρχης παραμένει ενεργή και εκτελεί βασιλικά καθήκοντα στο πλευρό του γιου της.

Το κάστρο Fredensborg, στο ολλανδικό νησί της Ζηλανδίας, είναι η εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας όπου περνούν το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

