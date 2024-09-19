«Δεν είναι απέναντι στην κυβέρνηση όλη η κοινωνία, υπερβολή να το λέμε αυτό», επεσήμανε, μεταξύ άλλων η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει τη μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse.

«Αυτήν τη στιγμή αποδέκτης του όποιου προβληματισμού της κοινωνίας είναι μόνο η κυβέρνηση, οπότε είναι λογικό αυτό να δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες και συνεχές αίτημα "προχωρήστε παιδιά". Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι ζορίζονται με την ακρίβεια σήμερα, από την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι από την οικονομική κρίση ξεκινήσαμε με 25% του ΑΕΠ μας μείον. Αυτό πρέπει να το πιάσουμε. Σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε 7% μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη με τον πληθωρισμό μέσα. Τι γίνεται τώρα; Με τις επενδύσεις που έρχονται, πραγματικά αρχίζουν οι μισθοί να ανεβαίνουν», επεσήμανε η κ. Μπακογιάννη, συμπληρώνοντας:

«Ο Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε πως είναι μάγος με μαγικό ραβδί. Οι πολίτες αυτήν τη στιγμή συγκρίνουν προτάσεις. Για παράδειγμα, στο θέμα της απαγόρευσης κινητών στα σχολεία κανονικά ο κόσμος θα καθόταν να συγκρίνει και να δει με ποιον αρχηγό συμφωνεί. Αυτήν τη στιγμή όμως τα άλλα πολιτικά κόμματα δεν έχουν καν αρχηγό, επομένως ο κόσμος διαλέγεται μόνο με τον Μητσοτάκη νέτα σκέτα. Αυτό είναι ανισορροπία του πολιτικού συστήματος και την πληρώνουμε ακριβά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Πολιτική δεν γίνεται με επιστολές του Ιησού» - Όποτε κάναμε το λάθος να συμπτύξουμε τη φασιστοειδή Δεξιά, φτάσαμε στο 18%»

Αναφορικά με την άνοδο των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη υπενθύμισε ότι και ο Πάνος Καμμένος είχε πάρει 10% σε εθνικές εκλογές. «Πάντα υπάρχουν ψεκασμένοι. Όταν μιλάει ο Βελόπουλος για επιστολές του Ιησού Χριστού και κηραλοιφές, λυπάμαι αυτό δεν είναι πολιτική. Από τη μία θα κηρύξουμε πόλεμο στην Τουρκία, από την άλλη θα φέρουμε τον Ρώσο να κάνει κουμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας σώσει, με συγχωρείτε αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα»

Ερωτηθείσα μάλιστα γιατί η ίδια αποκλείει τη δεξιά στροφή της κυβέρνησης, έσπευσε να αναφερθεί στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ, την οποία «αν την πάρετε σήμερα και τη διαβάσετε 50 χρόνια μετά, θα δείτε ότι αποτελεί σύγχρονη διακήρυξη. Η ΝΔ έχει ταυτότητα και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι η ΝΔ είναι ένα κόμμα που δεν βρίσκεται ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά, αλλά καλύπτει από την εκσυγχρονισμένη Αριστερά μέχρι τη μη φασιστοειδή Δεξιά. Όποτε κάναμε το λάθος να συμπτύξουμε αυτόν τον χώρο, φτάσαμε στο 18%».

Απαντώντας στις φήμες περί «αντάρτικου» 11 βουλευτών ως προς τα «κόκκινα δάνεια», η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως «αν η κανονική δημοκρατική λειτουργία ονομάζεται αντάρτικο, τότε έχουμε πρόβλημα. Οι βουλευτές έχουμε υποχρέωση να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση».

Τέλος, σχολιάζοντας τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε πως δεν έχει προτίμηση, ωστόσο «υπάρχει ένας υποψήφιος που αν εκλεγεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει πάρτι»

Πηγή: skai.gr

