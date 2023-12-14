«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία» αναφέρει με ανάρτησή του στην πλταφόρμα Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Επίσης, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία, καθώς και η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης, ενώ έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη τέτοιας απόφασης.

Για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας» κάνει λόγο ο Σαρλ Μισέλ.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή και δείχνει την αξιοπιστία και την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ σε δηλώσεις του μετά την απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και την Μολδαβία.

Επίσης, αναφέρθηκε στη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία και στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης,

«Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και η έκθεση θα εκδοθεί τον Μάρτιο» συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο κ. Μισέλ μίλησε για «ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση».

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «ήταν σημαντικό ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αντιταχθεί στην απόφαση, και γι' αυτό ήμασταν σε θέση να κάνουμε αυτήν την ανακοίνωση απόψε».

Πηγή: skai.gr

