Γαλλία: Ανήλικος είχε εξαφανιστεί στην Ισπανία και βρέθηκε μετά από 6 χρόνια

Ένας 17χρονος Βρετανός, ο Άλεξ Μπάτι, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 2017 σε ηλικία 11 ετών, βρέθηκε κοντά στην Τουλούζη της Γαλλίας και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ταυτοποιήθηκε. Τώρα (ο Άλεξ Μπάτι) θα επιστρέψει στη Βρετανία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η εισαγγελία της Τουλούζης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα το BBC και η εφημερίδα La Dépêche du Midi.

Από την πλευρά της, η αστυνομική διεύθυνση του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία, από όπου κατάγεται ο νεαρός, ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι ήταν σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές για να ενημερωθεί λεπτομερώς.

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται αστυνομική πηγή, ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του και ανέφερε ότι δεν είχε υποστεί κακομεταχείριση.

Είχε εξαφανιστεί στη διάρκεια διακοπών με τη μητέρα και τον παππού του. Η γιαγιά του, η οποία είχε την επιμέλειά του, είπε στο BBC το 2018 ότι πίστευε πως η μητέρα και ο παππούς του Άλεξ τον είχαν πάρει για να ζήσει σε μια «πνευματική κοινότητα» στο Μαρόκο. Σύμφωνα με την ίδια, δεν ήθελαν το παιδί να πάει σχολείο και αναζητούσαν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

