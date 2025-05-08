Ινδία - Πακιστάν: Ανησυχία για τη νέα «πυρηνική» εστία έντασης

Της Αθηνάς Παπακώστα

Δύο εβδομάδες μετά τη φονική επίθεση κατά τουριστών στο ινδικό Κασμίρ, η Ινδία άναψε το πράσινο φως για την επιχείρηση Σιντούρ και μεσάνυχτα της Τρίτης εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών χτυπημάτων σε στόχους στο Πακιστάν και σε περιοχές στο Κασμίρ, υπό πακιστανική διοίκηση.

Σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Άμυνας τα πλήγματα αποτελούν μέρος της «δέσμευσης» για απόδοση δικαιοσύνης για την επίθεση της 22ας Απριλίου στο Παλγάμ του Κασμίρ που παρέσυρε στον θάνατο 25 Ινδούς και έναν Νεπαλέζο. Το Πακιστάν, όμως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και χαρακτηρίζει τα πλήγματα «απρόκλητα». Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ξεκαθαρίζει δε ότι αυτή «η ειδεχθής πράξη επιθετικότητας δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Την ίδια στιγμή, αναλυτές και ειδικοί συμφωνούν ότι τα αντίποινα από το Πακιστάν είναι αναπόφευκτα.

Όπως εξηγούν στο βρετανικό δίκτυο BBC, η διπλωματία θα μπει στο παιχνίδι, καλώντας το Ισλαμαμπάντ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, αλλά πως στην πραγματικότητα οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποτελέσουν κλειδί μετά την απάντηση του Πακιστάν, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι δυο αυτές χώρες δεν θα κλιμακώσουν περαιτέρω τις ενέργειές τους.

Νωρίς χθες το βράδυ, ο πακιστανικός στρατός αναθεώρησε στους 31, από 26, τον συνολικό αριθμό των νεκρών και στους 57, από 41, τον αριθμό των τραυματιών, με το Νέο Δελχί να έχει τονίσει προηγουμένως πως οι ενέργειές του επικεντρώθηκαν στην εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών και στην εξουδετέρωση τρομοκρατών.

Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη κρίση ανάμεσα στις δύο αυτές πυρηνικές δυνάμεις τις οποίες χωρίζει βαθύ και πολυετές μίσος.

Μήλον της έριδος το Κασμίρ που βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαϊων και αμφισβητείται από τη σύσταση του Πακιστάν το 1947.

Τόσο η Ινδία, όσο και το Πακιστάν διοικούν πλήρως το Κασμίρ, αλλά η καθεμία χώρα διαχειρίζεται ένα τμήμα της επικράτειας του, η οποία χωρίζεται από τη γραμμή ελέγχου, ένα από τα περισσότερο στρατιωτικοποιημένα σύνορα στον κόσμο.

Από την ίδρυσή τους Ινδία και Πακιστάν έχουν εμπλακεί σε τρεις πολέμους για το Κασμίρ. Τελευταία τους σύρραξη ήταν εκείνη του 1999 σημαίνοντας παγκόσμιο συναγερμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που Νέο Δελχί και Ισλαμαμπάντ είχαν αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αυτή τη στιγμή ειδικοί σημειώνουν πως βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας σημαντικής κλιμάκωσης, ενώ ορισμένοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έναν πιθανό γενικευμένο πόλεμο. Ήδη Ηνωμένα Έθνη και χώρες σε Δύση και Ασία καλούν τις δυο πλευρές σε διάλογο να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

