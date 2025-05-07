Γιατί η Ινδία επιτέθηκε στο Πακιστάν και τι συμβαίνει με το διαφιλονικούμενο Κασμίρ

Με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την ένταση που έχει κλιμακωθεί μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, με επίκεντρο το διαφιλονικούμενο Κασμίρ.

Πώς κλιμακώθηκε όμως η ένταση;

Δύο εβδομάδες μετά τη φονική επίθεση μαχητών κατά τουριστών στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, όπου σκοτώθηκαν 25 Ινδοί και ένας υπήκοος του Νεπάλ, η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στα πακιστανικά εδάφη. Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα πλήγματα ήταν μέρος «δέσμευσής» τους να «λογοδοτήσουν» οι υπεύθυνοι της φονικής επίθεσης της 22ας Απριλίου.

Άμεση ήταν η απάντηση του Πακιστάν, με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας να δηλώνει στο Reuters ότι το Ισλαμαμπάντ έχει καταρρίψει πέντε αεροσκάφη του ινδικού στρατού «εντός ινδικού εναέριου χώρου».

Ωστόσο, το Πακιστάν αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση του περασμένου μήνα, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «απρόκλητα», με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ να διαμηνύει ότι η «αποτρόπαια επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Πού χτύπησε η Ινδία;

Το Δελχί ανακοίνωσε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι στόχος ήταν εννέα διαφορετικές τοποθεσίες, τόσο στο υπό πακιστανικής διοίκησης Κασμίρ όσο και στο Πακιστάν.

Όπως ισχυρίζονται, οι τοποθεσίες αυτές ήταν «τρομοκρατικές υποδομές» - μέρη όπου «σχεδιάζονταν και κατευθύνοντα» οι επιθέσεις.

Τόνισαν ότι δεν έχουν πλήξει καμία πακιστανική στρατιωτική εγκατάσταση, λέγοντας ότι «οι ενέργειές του ήταν εστιασμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες στη φύση τους».

Σύμφωνα με το Πακιστάν, χτυπήθηκαν τρεις διαφορετικές περιοχές: τα Μουζαφαραμπάντ και Κότλι στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ και Μπαχαβαλπούρ στην πακιστανική επαρχία Παντζάμπ.

Οι περιοχές που χτύπησε η Ινδία στο Πακιστάν (Al Jazeera)

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι τα πλήγματα έπληξαν μη στρατιωτικές περιοχές, προσθέτοντας ότι ο ισχυρισμός της Ινδίας ότι «στοχεύει στρατόπεδα τρομοκρατών» είναι ψευδής.

Από τις εχθροπραξίες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι.

Γιατί εξαπέλυσε επίθεση η Ινδία;

Τα χτυπήματα έρχονται μετά από εβδομάδες αυξανόμενης έντασης μεταξύ των γειτόνων, με αφορμή τους πυροβολισμούς στο γραφικό θέρετρο Παχαλγκάμ.

Στην επίθεση της 22ας Απριλίου που έγινε από ομάδα μαχητών, σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, με τους επιζώντες να λένε ότι οι μαχητές είχαν ως στόχο τους Ινδουιστές.

Ήταν η χειρότερη επίθεση κατά αμάχων στην περιοχή εδώ και δύο δεκαετίες και προκάλεσε εκτεταμένη οργή στην Ινδία.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι η χώρα θα κυνηγήσει τους υπόπτους «μέχρι την άκρη του κόσμου» και ότι όσοι το σχεδίασαν και πραγματοποίησαν την επίθεση «θα τιμωρηθούν».

Ωστόσο, η Ινδία δεν έχει κατονομάσει καμία ομάδα για την επίθεση στο Παχαλγκάμ και παραμένει ασαφές ποιος το έκανε.

Η ινδική αστυνομία ισχυρίζεται ότι δύο από τους δράστες της επίθεσης ήταν Πακιστανοί υπήκοοι, με το Δελχί να κατηγορεί το Πακιστάν ότι υποστηρίζει μαχητές - κατηγορία που το Ισλαμαμπάντ αρνείται.

Τις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν, η ένταση αυξανόταν σταδιακά, με εκατέρωθεν απέλαση διπλωματών, αναστολής θεωρήσεων και κλεισίματος των συνοριακών διαβάσεων.

Και πολλοί περίμεναν πως θα υπάρξει κάποιο χτύπημα, όπως είχε γίνει το 2019, όταν Ινδία διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές στο Μπαλακότ μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 40 Ινδούς στρατιώτες στο Πουλβάμα.

Γιατί το Κασμίρ είναι σημείο ανάφλεξης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν;

Το Κασμίρ διεκδικείται εξ ολοκλήρου από την Ινδία και το Πακιστάν, αλλά διοικείται μόνο εν μέρει από κάθε χώρα.

Η περιοχή διχοτομήθηκε μετά την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία το 1947 και έχουν γίνει δύο πόλεμοι για την κατοχή του.

Στο υπό την ινδική διοίκηση Κασμίρ εκδηλώνεται ένοπλη εξέγερση κατά της ινδικής κυριαρχίας από το 1989, με μαχητές να στοχεύουν τόσο τις δυνάμεις ασφαλείας όσο και τους πολίτες.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επίθεση εναντίον αμάχων από τότε που η Ινδία ανακάλεσε το άρθρο 370, που έδινε στο Κασμίρ ημιαυτόνομο καθεστώς το 2019.

Το Κασμίρ βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της ινδικής ΥΠΟ ηπείρου και εκτείνεται σε 222.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν και 13 εκατομμύρια στο Τζαμού και Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

Ο πληθυσμός είναι συντριπτικά μουσουλμανικός. Το Πακιστάν ελέγχει το βόρειο και δυτικό τμήμα, δηλαδή το Αζάντ Κασμίρ, το Γκιλγκίτ και το Βαλτιστάν, ενώ η Ινδία ελέγχει το νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένης της κοιλάδας του Κασμίρ και της μεγαλύτερης πόλης της, του Σριναγκάρ, καθώς και του Τζαμού και του Λαντάκ.

Ο χάρτης με το πώς έχουν χωριστεί τα εδάφη (Al Jazeera)

Το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας τον Αύγουστο του 1947 οδήγησε στη δημιουργία του Πακιστάν με μουσουλμανική πλειοψηφία, και της Ινδίας με ινδουιστική πλειοψηφία.

Εκείνη την εποχή, πριγκιπικά κράτη όπως το Τζαμού και Κασμίρ είχαν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν σε οποιαδήποτε χώρα. Με σχεδόν 75% μουσουλμανικό πληθυσμό, πολλοί στο Πακιστάν πίστευαν ότι η περιοχή θα εντασσόταν σε αυτούς.

Ο μαχαραγιάς του Κασμίρ επιδίωξε αρχικά την ανεξαρτησία και από τις δύο χώρες, αλλά αργότερα επέλεξε να ενταχθεί στην Ινδία μετά την εισβολή του Πακιστάν, προκαλώντας τον πρώτο πόλεμο από το 1947 έως το 1948.

Στη συνέχεια, καθιερώθηκε μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός, που χωρίζει στα δύο το Κασμίρ.

Παρά ταύτα, και οι δύο χώρες εξακολουθούν να διεκδικούν ολόκληρη την περιοχή, ενώ η Ινδία διεκδικεί και το υπό κινεζικής διοίκησης Ακσάι Τσιν στην ανατολική πλευρά.

