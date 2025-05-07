Πυραυλική επίθεση από την Ινδία: Στους 31 οι νεκροί του Πακιστάν

Ο απολογισμός από τα ινδικά πλήγματα και τις ανταλλαγές πυρών στα σύνορα με το Πακιστάν ανήλθε στους 31 νεκρούς, από την πακιστανική πλευρά, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός της χώρας.

«Ο απολογισμός ανέρχεται σε 31 νεκρούς και 57 τραυματίες» είπε ο αντιστράτηγος Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, 57 εμπορικά αεροσκάφη βρίσκονταν στον εναέριο χώρο του Πακιστάν την ώρα που εξαπέλυσε την επίθεση η Ινδία, θέτοντας σε κίνδυνο «χιλιάδες ζωές».

Το υπουργείο Άμυνας του Πακιστάν προανήγγειλε εξάλλου ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, αλλά θα πλήξει μόνο στρατιωτικούς στόχους στην Ινδία και όχι πολιτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

