Περουβιανός δημοσιογράφος, παρουσιαστής εκπομπής σε ραδιοφωνικό σταθμό στον νομό Λορέτο, που συνορεύει με τη Βραζιλία, δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη από ενόπλους καθώς έφθανε στον χώρο εργασίας του, ανακοίνωσε το κυριότερο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για τον δεύτερο δημοσιογράφο που χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο στο Περού από την αρχή της χρονιάς, μετά τον Γκαστόν Μεδίνα τον Ιανουάριο στην Ίκα (νότια).

Κι οι δύο τους είχαν καταγγείλει υποθέσεις διαφθοράς και εκβιάσεων.

«Ο δημοσιογράφος Ραούλ Σέλις Λόπες, που εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό La Karibeña, στην Ικίτος, δολοφονήθηκε περί τις 05:30, καθώς πήγαινε στη δουλειά του με μοτοταξί», ανέφερε μέσω X η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (ANP), διευκρινίζοντας πως έγινε στόχος δυο ανδρών κινούμενων με μοτοσικλέτα.

«Η ANP απαιτεί ταχεία και διεξοδική δράση (των αρχών) για τη νέα υπόθεση που βυθίζει στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας», πρόσθεσε.

Ο Ραούλ Σέλις Λόπες, 70 ετών, παρουσίασε καθημερινή δημοφιλή εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό La Karibeña, επικρίνοντας συχνά τη βία κακοποιών στην πόλη αυτή.

«Ο Σέλις Λόπες ήταν γνωστός για το κριτικό και άμεσο στιλ του» και το ότι «είχε καταγγείλει τη διαφθορά, τις εκβιάσεις και την εγκληματικότητα» στην περιοχή του, υπογράμμισε η Διαμερικανική Εταιρεία Τύπου (SIP) σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Ανίτα Τιράδο, συντονίστρια στον σταθμό La Karibeña, ο δημοσιογράφος αναφερόταν συχνά το τελευταίο διάστημα στην εκπομπή του στα τοκογλυφικά δάνεια που δίνουν μαφίες.

«Δεν φοβόταν, σχολίαζε κάθε μέρα τα ‘γκότα α γκότα’», τα δάνεια αυτά με πελώρια επιτόκια, που γενικά συνδέονται με συμμορίες —οι δανειολήπτες είναι αντιμέτωποι με βίαιες μεθόδους αν δεν τα αποπληρώσουν έγκαιρα—, εξήγησε η κυρία Τιράδο στον ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), σε ανακοίνωσή της για τον φόνο του εβδομηντάρη δημοσιογράφου κάλεσε τις περουβιανές αρχές να «δημιουργήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας, που θα εγγυώνται την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα αυτών που καλύπτουν ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον ή την εγκληματικότητα στις πιο εκτεθειμένες περιοχές της χώρας».

Το υπουργείο Εσωτερικών διέταξε να αναπτυχθούν στην περιοχή εξειδικευμένες μονάδες της αστυνομίας, ενώ η εισαγγελία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Ικίτος καταγγέλλοντας την απραξία των αρχών έναντι της εγκληματικότητας.

Το Περού κατέλαβε την 130ή θέση στις 180 της κατάταξης ως προς την ελευθερία του Τύπου το 2025 όπως καταρτίστηκε από την RSF· βρίσκεται σε αδιάλειπτη πτώση από το 2022 στην κατάταξη αυτή.

Η ANP καταμέτρησε 392 επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων το 2024, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφτεί τον τελευταίο αιώνα στο Περού. Μέχρι στιγμής φέτος μετρά 101 επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων ή ΜΜΕ.

Το Περού είναι αντιμέτωπο με κύμα εκβιάσεων και βίαιων εγκλημάτων που εξώθησε τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάφορους τομείς της χώρας των Άνδεων.

