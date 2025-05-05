Ινδία και Πακιστάν έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τον στρατό τους - Κίνδυνος κλιμάκωσης ακόμη και σε μια περιορισμένη σύγκρουση

Η Ινδία και το Πακιστάν έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες από τότε που οι πυρηνικά εξοπλισμένοι γείτονες συγκρούστηκαν το 2019, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους κλιμάκωσης ακόμη και σε μια περιορισμένη σύγκρουση, υποστηρίζουν πρώην στρατιωτικοί και εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Πακιστάν λέει ότι η Ινδία σχεδιάζει στρατιωτική εισβολή, αφού το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ τον περασμένο μήνα. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι υποσχέθηκε να τιμωρήσει τους υπαίτιους της επίθεσης "πέρα από κάθε φαντασία τους". Το Πακιστάν αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην επίθεση, αλλά προειδοποίησε ότι θα αντεπιτεθεί αν στοχοποιηθεί.

Το 2019, η Ινδία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο εσωτερικό του Πακιστάν μετά τον βομβαρδισμό ινδικής στρατιωτικής αυτοκινητοπομπής στο Κασμίρ και ανέφερε ότι κατέστρεψε "στρατόπεδα τρομοκρατών". Πακιστανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή αντιποίνων και κατέρριψαν ένα ινδικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια ενεργειών που εκτείνονταν σε δύο ημέρες.

Οι γείτονες έχουν πολεμήσει τρεις φορές -το 1948, το 1965 και το 1971- και έχουν συγκρουστεί αμέτρητες φορές μετά την ανεξαρτησία τους, κυρίως για την περιοχή του Κασμίρ, την οποία διεκδικούν και οι δύο. Και οι δύο απέκτησαν πυρηνικά όπλα τη δεκαετία του 1990 και το Κασμίρ θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία ανάφλεξης στον κόσμο.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων, εκτός εάν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ακόμη και μια περιορισμένη σύγκρουση θα εγκυμονούσε υψηλούς κινδύνους κλιμάκωσης.

Αναλυτές λένε ότι μια τέτοια σύγκρουση είναι πιθανό να περιλαμβάνει αεροσκάφη, πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπου η Ινδία και το Πακιστάν θεωρούνται ισοδύναμες, αν και οι πολύ μεγαλύτεροι πόροι της Ινδίας θα έπαιζαν ρόλο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και στα δύο κράτη έχουν τώρα μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης κινδύνου για την έναρξη σύγκρουσης και την κλιμάκωση από ό,τι πριν από το 2019», δήλωσε ο Frank O'Donnell, συνεργάτης στο Πρόγραμμα Νότιας Ασίας του Κέντρου Stimson, ενός think tank στην Ουάσινγκτον, καθώς είχαν καταφέρει τότε να συγκρουστούν χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων. «Αλλά χωρίς μια σαφή αμοιβαία αίσθηση των ακριβών ενεργειών, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ακούσια κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Και οι δύο πλευρές έχουν αποκτήσει νέο στρατιωτικό υλικό από το 2019, ανοίγοντας νέες επιλογές συμβατικών χτυπημάτων.

«Κάθε πλευρά θα πιστεύει ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Muhammad Faisal, ερευνητής ασφάλειας της Νότιας Ασίας με έδρα το University of Technology του Σίδνεϊ. «Μόνο όταν δούμε πραγματική μάχη θα το μάθουμε».

Ειδικότερα, η Ινδία πιστεύει ότι βρισκόταν σε μειονεκτική θέση το 2019, επειδή έπρεπε να βασιστεί κυρίως σε παλαιά ρωσικά αεροσκάφη. Έκτοτε έχει αγοράσει 36 γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ένα κορυφαίο δυτικό αεροσκάφος, ενώ έχει παραγγείλει και άλλα για το ναυτικό της.

Το Πακιστάν από τη μεριά του απέκτησε ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη της Κίνας, το J-10, ένα περίπου ισοδύναμο του Rafale, σε παρτίδες από το 2022. Διαθέτει τουλάχιστον 20 από τα αεροσκάφη αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών που εδρεύει στο Λονδίνο.

Τα αεροσκάφη διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες, με το Rafale να είναι οπλισμένο με πυραύλους αέρος-αέρος Meteor που λειτουργούν πέρα από την οπτική εμβέλεια. Το J-10 είναι οπλισμένο με τον ανάλογο πύραυλο PL-15, σύμφωνα με έναν Πακιστανό αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Για να καλύψει τα κενά στην αεράμυνα που αποκαλύφθηκαν και στις δύο πλευρές στη σύγκρουση του 2019, η Ινδία εξασφάλισε το δοκιμασμένο στη μάχη ρωσικό σύστημα S-400, ένα κινητό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα. Το Πακιστάν απέκτησε το HQ-9 από την Κίνα, το οποίο βασίζεται στο ρωσικό S-300, μια βαθμίδα πιο κάτω.

Φωνές για δράση

«Σίγουρα από ορισμένες απόψεις είμαστε σε καλύτερη θέση (από το 2019)», δήλωσε ο Anil Golani, πρώην αντιπτέραρχος της ινδικής πολεμικής αεροπορίας και γενικός διευθυντής του think tank Centre for Air Power Studies με έδρα το Δελχί. «Υπάρχει πολλές φωνές για δράση στη χώρα, αλλά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν δεν επιδιώκουν μια ολοκληρωτική σύγκρουση», πρόσθεσε.

Πάνω από κάθε σύγκρουση βρίσκεται η Κίνα, αντίπαλος της Ινδίας και στενός σύμμαχος του Πακιστάν και μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού. Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν παροτρύνει την Ινδία και το Πακιστάν να μετριάσουν τις εντάσεις, θα παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε σύγκρουση για πληροφορίες σχετικά με την εναέρια ισχύ του Πεκίνου.

Το κινεζικό αεροσκάφος και ο πύραυλός του PL-15 δεν έχουν δοκιμαστεί προηγουμένως σε μάχη.

«Θα μπορούσε να είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ της δυτικής και της κινεζικής τεχνολογίας», δήλωσε ο Faisal, προσθέτοντας ότι «για την Ινδία, υπάρχει το δίλημμα του πόσες αεροπορικές μοίρες θα δεσμεύσει στο μέτωπο του Πακιστάν, καθώς πρέπει επίσης να προφυλαχθεί από την Κίνα».

Η Κίνα και η Ινδία διεξήγαγαν έναν σύντομο συνοριακό πόλεμο το 1962 και οι δύο στρατοί έχουν συγκρουστεί, πιο πρόσφατα το 2022, κατά μήκος των τεταμένων συνόρων τους στα Ιμαλάια.

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο F-16, τα αμερικανικά αεροσκάφη που αποκτήθηκαν πριν από δεκαετίες, όταν οι δεσμοί με την Ουάσινγκτον ήταν ισχυρότεροι. Αυτά τα F-16 αναπτύχθηκαν στην αναμέτρηση του 2019, οδηγώντας την Ινδία σε διαμαρτυρίες προς τις ΗΠΑ, αν και το Νέο Δελχί απολαμβάνει πλέον πολύ στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

Αυτή τη φορά, για να αποφύγει τις πολιτικές επιπτώσεις με το F-16 και να επωφεληθεί από την κατοχή ενός πιο προηγμένου αεροσκάφους, το Πακιστάν πιθανότατα θα έβαζε μπροστά το κινεζικό J-10, λένε οι ειδικοί.

Όμως ένα χτύπημα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή από επίγειο πύραυλο θεωρείται πιο πιθανό, δεδομένου ότι κανένα από τα δύο δεν θα διακινδύνευε την κατάρριψη ενός πιλότου.

Η Ινδία έχει στραφεί στο Ισραήλ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη με δυνατότητα μάχης, αποκτώντας το Heron Mark 2, και έχει παραγγείλει αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Predator. Το Πακιστάν έχει αποκτήσει το Bayraktar TB2 της Τουρκίας - που χρησιμοποιήθηκε από την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία - και το Akinci, επίσης από την Τουρκία, σύμφωνα με τον Πακιστανό αξιωματούχο ασφαλείας.

Εν μέσω της αντιπαράθεσης, το Πακιστάν δοκίμασε το Σάββατο έναν βαλλιστικό πύραυλο επιφανείας-επιφανείας με βεληνεκές 450 χιλιομέτρων, για να δείξει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να «διαφυλάξουν την εθνική ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε επίθεσης», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας. Το Πακιστάν διαθέτει επίσης μια σειρά πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ινδία σχετικά με τη δοκιμή. Οι δυνατότητες της Ινδίας περιλαμβάνουν τον υπερηχητικό πύραυλο κρουζ BrahMos εμβέλειας περίπου 300 χιλιομέτρων καθώς και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Agni.

Η αντιπαράθεση του 2019 παραλίγο να ξεφύγει από τον έλεγχο, με απειλή πολλαπλών πυραυλικών πληγμάτων προτού η παρέμβαση των ΗΠΑ ηρεμήσει την κατάσταση.

Ο Kaiser Tufail, πρώην πιλότος μαχητικού στην πακιστανική πολεμική αεροπορία, δήλωσε ότι η Ινδία δεν κατάφερε να εδραιώσει την αποτροπή το 2019, οπότε θα στοχεύσει σε ένα πιο αποφασιστικό χτύπημα αυτή τη φορά, φέρνοντας περισσότερους κινδύνους κλιμάκωσης.

Ο Μόντι δήλωσε μετά τις αψιμαχίες του 2019 ότι η χώρα είχε αισθανθεί την έλλειψη μαχητικών Rafale εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν υπό παραγγελία, και άφησε να εννοηθεί ότι τα αποτελέσματα της σύγκρουσης θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά αν είχε το γαλλικό μαχητικό.

«Το να πολεμούν πυρηνικά εξοπλισμένες χώρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», τόνισε ο Tufail.

Πηγή: skai.gr

