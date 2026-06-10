Άδειασμα Τραμπ από τον υπουργό Ενέργειας: Δηλώνει άγνοια για τη «μυστική επιχείρηση» στο Ορμούζ

Καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε «άγνοια» για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είπε ψέματα, ο υπουργός Ενέργειας απάντησε:

«Όχι, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος λέει ψέματα. Νομίζω ότι μιλά με γενικό τρόπο για τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε τη ροή του ιρανικού πετρελαίου».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση που επέτρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο.





Πηγή: skai.gr

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