Σειρήνες πολέμου μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν;

Μεγαλώνει ώρα με την ώρα η ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για κλιμάκωση της σύγκρουσης Ινδίας και Πακιστάν, έπειτα και από τις ινδικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στόχων.

Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στόχων εξαπέλυσε η Ινδία, σε αντίποινα για την πρόσφατη επίθεση αυτονομιστών στο ινδικό Κασμίρ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πακιστάν οι ινδικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 26 αμάχων και τον τραυματισμό 46 ακόμα ανθρώπων, με τις ινδικές ένοπλες δυνάμεις να τονίζουν πάντως πως οι επιθέσεις ήταν στοχευμένες σε βάρος υποδομών που χρησιμοποιούνται από ομάδες μαχητών στο Πακιστάν και το πακιστανικό Κασμίρ – και όχι εναντίον υποδομών του πακιστανικού στρατού.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον εννέα στόχων «όπου σχεδιάζονταν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας», με σκοπό «να αποδοθεί έτσι δικαιοσύνη για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παχαλγκάμ», ανέφεραν οι ινδικές αρχές, προσθέτοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «δεν συνιστούν κλιμάκωση», αλλά «ανάλογα» αντίποινα.

Πακιστάν: Θα απαντήσουμε στην Ινδία «με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, χαρακτήρισε τις ινδικές επιθέσεις ως «πράξη πολέμου», γράφοντας ακόμα στο Χ πως «το Πακιστάν έχει κάθε δικαίωμα να δώσει μία ισχυρή απάντηση», καθώς και ότι «ο πακιστανικός λαός και οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις γνωρίζουν πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσουν τον εχθρό».

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καβάτζα Ασίφ, δήλωσε επίσης πως το Πακιστάν θα απαντήσει στην Ινδία «με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ».

Σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, οι πύραυλοι έπληξαν μεταξύ άλλων και ένα τζαμί στο Πουντζάμπ, σκοτώνοντας ένα παιδί και τραυματίζοντας δύο αμάχους – ωστόσο δεν υπήρξε επιβεβαίωση του θανάτου και των τραυματισμών από κάποια ανεξάρτητη πηγή.

Θα παρέμβουν οι ΗΠΑ;

Η Μαλέεχα Λόντι, πρώην πρέσβειρα του Πακιστάν στις ΗΠΑ, δήλωσε πως η κατάσταση δεν θα πρέπει να κλιμακωθεί περαιτέρω. «Περαιτέρω κλιμάκωση σε ένα πυρηνικό περιβάλλον ενέχει πολύ μεγάλους κινδύνους», τόνισε η Λόντι στην DW. Η Ουάσινγκτον ενδεχομένως να επέμβει «προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, καθώς και σε προηγούμενες κρίσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν οι ΗΠΑ είχαν διατελέσει παρόμοιο ρόλο».

Ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας, Καμάρ Κέεμα, δήλωσε από την πλευρά του στην DW πως η Ινδία «δεν έχει καταφέρει να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα» πως η επίθεση ήταν δικαιολογημένη.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ελπίζει η διαμάχη Ινδίας-Πακιστάν «να λήξει πολύ γρήγορα», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο Χ πως συμμερίζεται τη θέση του προέδρου Τραμπ και πως ευελπιστεί και εκείνος «να τελειώσει άμεσα όλο αυτό. Θα συνεργαστούμε τόσο με την ινδική όσο και με την πακιστανική ηγεσία, προκειμένου να βρεθεί μία ειρηνική λύση». Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως ο Ρούμπιο έχει συνομιλήσει με τους εθνικούς συμβούλους ασφαλείας της Ινδίας και του Πακιστάν, ζητώντας τους να διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και να αποφύγουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Εκκλήσεις από ΟΗΕ και Κίνα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε και αυτός πως είναι «πολύ ανήσυχος» για την όλη κατάσταση, καλώντας τα δύο κράτη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, διότι «ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μία στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν».

Την ανησυχία του για τις ινδικές επιθέσεις στο Πακιστάν εξέφρασε και το Πεκίνο, ζητώντας επίσης από τις δύο χώρες να μην εκτροχιάσουν την κατάσταση. «Καλούμε τόσο την Ινδία όσο και το Πακιστάν να θέσουν σε προτεραιότητα την ειρήνη και τη σταθερότητα, να παραμείνουν ψύχραιμες και συγκρατημένες και να αποφύγουν ενέργειες που θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση», ανέφερε εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ασκήσεις πολιτικής άμυνας στην Ινδία

Σήμερα η Ινδία πραγματοποιεί ασκήσεις πολιτικής άμυνας σε ολόκληρη τη χώρα – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1971, όταν και είχε ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα σε 259 τοποθεσίες ανά την ινδική επικράτεια, με τη συμμετοχή της αστυνομίας, των ομάδων διαχείρισης καταστροφών και εθελοντών. Στόχοι των ασκήσεων είναι μεταξύ άλλων να αξιολογηθεί το πόσο καλά λειτουργούν οι προειδοποιητικές σειρήνες αεροπορικών επιθέσεων, να ελεγχθούν τα σχέδια εκκένωσης περιοχών και να γίνουν προσομοιώσεις σε συνθήκες blackout.

Οι ασκήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί μάλιστα ήδη από τις 2 Μαΐου 2025, δηλαδή λίγες ημέρες προτού η Ινδία αποφασίσει να πλήξει πακιστανικούς στόχους.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.