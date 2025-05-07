Στα πρόθυρα πολέμου Πακιστάν - Ινδία: Δεκάδες νεκροί - «Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξουσιοδοτηθεί να απαντήσουν ανάλογα»

Τρία αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας σήμερα, ανέφεραν τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις τοπικές αρχές, μερικές ώρες αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως έπληξε εννιά τοποθεσίες -«τρομοκρατικές υποδομές» κατ’ αυτό- στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Πακιστάν.

Ώρες νωρίτερα, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στο πρακτορείο ότι καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη επειδή επιτέθηκαν στο Πακιστάν, ενώ βρίσκονταν στον ινδικό εναέριο χώρο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ινδία.

Η Ινδία ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα πλήγματά της στο Πακιστάν

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν, ανακοίνωσε η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».

Η Ινδία λέει ότι έχει «στοιχεία που υποδεικνύουν τη σαφή εμπλοκή τρομοκρατών με έδρα το Πακιστάν στην επίθεση στο Κασμίρ πριν λίγο καιρό που επέφερε τον θάνατο τουριστών. Το Πακιστάν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση.

Στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ διεξάγεται εδώ και δεκαετίες μια αντιπαράθεση που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές. Τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν διεκδικούν το Κασμίρ στο σύνολό του.

Ινδία: Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 15

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα πυρά πυροβολικού του Πακιστάν έχουν οδηγήσει στο θάνατο 15 αμάχων και έχουν τραυματίσει 43 από το βράδυ της Τρίτης.

Ακόμη, ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές αμάχων στο Poonch και το Tangdhar στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, σύμφωνα με το BBC.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του ινδικού στρατού - σε δηλώσεις του στο BBC - έκανε λόγο για 10 νεκρούς και 32 τραυματίες.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε νέο απολογισμό 26 νεκρών και 46 τραυματιών

Στρατιωτικός εκπρόσωπος στο Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 26 πολίτες στα έξι σημεία που έγιναν στόχοι των ινδικών πυραυλικών επιθέσεων και 46 άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ahmed Sharif Chaudhry δήλωσε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ahmedpur East, στην περιοχή Bahawalpur, μεταξύ των οποίων «δύο κορίτσια τριών ετών», επτά γυναίκες και τέσσερις άνδρες. Πρόσθεσε ακόμη ότι 37 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Ahmedpur, μεταξύ των οποίων εννέα γυναίκες και 28 άνδρες.

Ο Chaudhry δήλωσε ακόμη ότι άλλοι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ.

Οι ΗΠΑ καλούν την Ινδία και το Πακιστάν σε αποκλιμάκωση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε χθες Τρίτη με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους παροτρύνει να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση και να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω ανταλλαγής βομβαρδισμών και πυρών, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Εξωτερικών «ενθαρρύνει την Ινδία και στο Πακιστάν να ανοίξουν δίαυλο συνομιλιών για να εξουδετερωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε μέσω X ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση, συμμερίζεται την ευχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η κρίση ανάμεσα στα δυο κράτη -που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια- να «τελειώσει γρήγορα» και ότι θα συνεχίσει να «συνομιλεί» με τις ηγεσίες στο Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να υπάρξει «ειρηνική» επίλυσή της.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.