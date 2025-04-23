Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσημα σήμερα ότι ο απολογισμός των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης αυτονομιστών ανταρτών εναντίον τουριστών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό στην πολιτεία Τζαμού & Κασμίρ της Ινδίας, ανήλθε σε 26 νεκρούς και 17 τραυματίες.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη τέτοια επίθεση στη γιγαντιαία χώρα τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

Το Μέτωπο της Αντίστασης (TRF), παρακλάδι της απαγορευμένης τρομοκρατικής ομάδας Lashkar-e-Taiba (LeT) με έδρα το Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη.

Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσά τους είναι τουλάχιστον δύο ξένοι.

Οι ένοπλοι τρομοκράτες μπήκαν στο δημοφιλές θέρετρο του Παχαλγκάμ, που αποκαλείται «μίνι Ελβετία», και άρχισαν να πυροβολούν κατά τουριστών που βρίσκονταν γύρω από τα εστιατόρια, έκαναν βόλτες με πόνι ή πικνίκ, είπαν αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες.

«Μαχητές (...) βγήκαν από δάσος κοντά σε μικρό λιβάδι κι άρχισαν να πυροβολούν», αφηγήθηκε στο AFP αυτόπτης μάρτυρας.

Ήταν «σαφές» πως απέφυγαν να στοχοποιήσουν γυναίκες και ότι πυροβολούσαν άνδρες, «σε κάποιες περιπτώσεις μια φορά, σε άλλες επανειλημμένα, ήταν σαν καταιγίδα», πρόσθεσε.

Ο ινδός ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που συντόμευσε επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία κι επέστρεψε εσπευσμένα, καταδίκασε την «ειδεχθή ενέργεια», υποσχόμενος ότι οι δράστες της «τρομοκρατικής επίθεσης» θα «προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο στρατός της Ινδίας διατηρεί μόνιμα κάπου 500.000 μέλη του προσωπικού του στο Κασμίρ, παρότι οι μάχες έχουν αποκλιμακωθεί αφότου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού ανακάλεσε την περιορισμένη αυτονομία της περιοχής το 2019.

Οι ινδικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες η ορεινή περιοχή να γίνει τουριστικός προορισμός, προβάλλοντας για παράδειγμα τη δυνατότητα επισκέψεων για σκι τους χειμερινούς μήνες ή επισκέψεων για να ανακουφίζονται από την αποπνικτική ζέστη στην υπόλοιπη Ινδία ταξιδιώτες το καλοκαίρι.

Κάπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν το Κασμίρ το 2024, στην πλειονότητά τους Ινδοί, κατά επίσημους αριθμούς.

