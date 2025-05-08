Μια έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Λαχόρη του ανατολικού Πακιστάν το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV και έναν αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, μια ημέρα αφότου οι ινδικές επιδρομές σε πολλαπλές τοποθεσίες στη χώρα ενίσχυσαν τους φόβους για κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των γειτόνων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.
Τα πρώτα στοιχεία δεν έχουν ξεκαθαρίσει την αιτία της έκρηξης ή τυχόν θύματα, ωστόσο η περιοχή έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Something hit Naval college besides #Askari 5. Sirens are #lahore— Muhammad Asif (Parody) (@MuhammadAsif26_) May 8, 2025
One 1x Drone intercept in #Walton road.#IndiaPakistanWar#Pakistan#PakistanZindabadpic.twitter.com/XN8HkYsi4S
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο από την έκρηξη, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για άκουσμα σειρήνων αεροπορικής επιδρομής και αναφέρουν ότι η Ινδία επιτέθηκε στο αεροδρόμιο Γουόλτον.
Breaking News 🚨 : Siren and Blast can be heard at Gulberg, Lahore.#Lahore #BREAKING #IndiaPakistanWar #IndianArmedForces pic.twitter.com/ZUqsOfyAzW— Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) May 8, 2025
