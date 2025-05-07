Οι ΗΠΑ καλούν την Ινδία και το Πακιστάν σε αποκλιμάκωση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε χθες Τρίτη με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους παροτρύνει να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση και να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω ανταλλαγής βομβαρδισμών και πυρών, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Εξωτερικών «ενθαρρύνει την Ινδία και στο Πακιστάν να ανοίξουν δίαυλο συνομιλιών για να εξουδετερωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε μέσω X ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση, συμμερίζεται την ευχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η κρίση ανάμεσα στα δυο κράτη —που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια— να «τελειώσει γρήγορα» και ότι θα συνεχίσει να «συνομιλεί» με τις ηγεσίες στο Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να υπάρξει «ειρηνική» επίλυσή της.

«Είναι κρίμα, άκουσα γι’ αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο.

«Ξέρετε, πολεμάνε εδώ και δεκαετίες και αιώνες εκεί πέρα, αν το σκεφτείτε», συνέχισε και πρόσθεσε «απλά ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Η Ινδία ανακοίνωσε πως διεξήγαγε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο Πακιστάν, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια έχει ανέβει κατακόρυφα έπειτα από φονική επίθεση την 22η Απριλίου. Το Ισλαμαμπάντ διεμήνυσε πως θα «ανταποδώσει».

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πως ο πακιστανικός εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού εναντίον του ινδικού εδάφους.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη καλέσει το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν για να εξευρεθεί «υπεύθυνη λύση» στις διαφορές τους. Το Νέο Δελχί απείλησε πως «έκοψε το νερό» που αρδεύει το πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για τη φονική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν για να εξευρεθεί υπεύθυνη λύση που θα διατηρήσει την ειρήνη μακροπρόθεσμα» και θα εγγυηθεί «την περιφερειακή σταθερότητα στη Νότια Ασία», είπε στον Τύπο η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μπρους διαβεβαίωσε ακόμη πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε επαφή με τις κυβερνήσεις των δυο χωρών σε πολλά επίπεδα».

Η επίθεση της 22ης Απριλίου, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στην τουριστική περιοχή της πόλης Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ.

Το Νέο Δελχί επέρριψε την ευθύνη στο Ισλαμαμπάντ, που το διέψευσε κατηγορηματικά.

