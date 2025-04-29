Επίθεση στο Κασμίρ: «Πράσινο φως» από Μόντι στον στρατό να απαντήσει στην επίθεση

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του την «επιχειρησιακή ελευθερία» να απαντήσουν όπως αυτές κρίνουν στην επίθεση που άφησε 26 νεκρούς στο ινδικό Κασμίρ, δήλωσε σήμερα μια κυβερνητική πηγή.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με επικεφαλής του στρατού, ο Μόντι επανέλαβε ότι η χώρα του, που κατηγορεί το Πακιστάν για την επίθεση, είναι «αποφασισμένη να καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στην τρομοκρατία», δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η επίθεση στο Κασμίρ προκάλεσε κατακραυγή στην Ινδία –μια χώρα όπου πλειοψηφούν οι ινδουιστές– και ακούστηκαν κάποιες φωνές να ζητούν την ανάληψη δράσης εναντίον του μουσουλμανικού Πακιστάν.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Πακιστάν ότι στηρίζει τους αυτονομιστές του Κασμίρ, μιας περιοχής την οποία διεκδικούν και οι δύο χώρες και έχουν πολεμήσει δύο φορές μεταξύ τους για τον έλεγχό της.

Χθες ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν προειδοποίησε ότι «επίκειται» μια στρατιωτική εισβολή από τη γειτονική Ινδία, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων.

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας και του Πακιστάν ανταλλάσσουν πυρά στην περιοχή, τις τελευταίες μέρες.

