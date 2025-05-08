Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα συμφωνία με τη Βρετανία για το εμπόριο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αναγγελία του πως θα κάνει «πολύ σημαντική» ανακοίνωση σύντομα, χωρίς να αποκαλύψει τη φύση της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και Politico, ο κ. Τραμπ ετοιμάζεται να κλείσει συμφωνία με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Τα δυο μέσα επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Θα πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μετά την κήρυξη εμπορικού πολέμου από τον Ρεπουμπλικάνο εναντίον στην ουσία όλων των εμπορικών εταίρων της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social πως η «σημαντική» ανακοίνωσή του θα αφορούσε «μεγάλη χώρα» που «χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού» και πως η συμφωνία θα είναι «η πρώτη από πολλές».

Η Ουάσιγκτον εφαρμόζει τελωνειακούς δασμούς «βάσης» 10% κι έχει αναστείλει για 90 ημέρες υψηλότερους —σε κάποιες περιπτώσεις πολύ υψηλότερους—, «ανταποδοτικούς» δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους της. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης ανακοινώσει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, στα προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό, και 145% στην Κίνα.

Προχθές Τρίτη ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησής του μελετούν διάφορες συμφωνίες για το εμπόριο. Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε σε «πιθανές» συμφωνίες με την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Πηγή: skai.gr

