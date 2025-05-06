Σε μια δραματική κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή του Κασμίρ, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Επιχείρηση Sindoor», με στοχευμένα πλήγματα κατά «τρομοκρατικών υποδομών στο έδαφος του Πακιστάν» και στις κατεχόμενες από το Πακιστάν περιοχές Τζαμού και Κασμίρ. Ειδικότερα, το Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε εννέα τοποθεσίες, αλλά δεν έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν.

Άμεση ήταν η απάντηση του Πακιστάν, με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας να δηλώνει στο Reuters ότι το Ισλαμαμπάντ έχει καταρρίψει πέντε αεροσκάφη του ινδικού στρατού «εντός ινδικού εναέριου χώρου» και συγκεκριμένα τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MIG-29, ενώ σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους έχει καταρριφθεί και ένα drone. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς για την κατάρριψη των αεροσκαφών.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι σημειώνονται σφοδρές ανταλλαγές πυρών πυροβολικού ανάμεσα στις δύο στρατιωτικές δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής εκεχειρίας στο Κασμίρ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Πακιστάν ανέφερε ότι η Ινδία εξαπέλυσε συνολικά 24 πλήγματα σε έξι περιοχές, με τη χρήση διαφόρων όπλων. Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε περιοχές του κατεχόμενου από το Πακιστάν Κασμίρ και δύο εντός της επικράτειας του Πακιστάν, στην επαρχία Παντζάμπ και συγκεκριμένα στο Ανατολικό Αχμαντπούρ και το Μουρίντκε.

Σημειώνεται τα πλήγματα της Ινδίας είναι τα βαθύτερα στο έδαφος του Πακιστάν που έχει πραγματοποιήσει το Νέο Δελχί μετά τον ινδοπακιστανικό πόλεμο του 1971.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού πρόσθεσε επίσης ότι με βάση τον μέχρι τώρα απολογισμό τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν σκοτωθεί, 35 έχουν τραυματιστεί και δύο αγνοούνται από τα ινδικά πλήγματα, ενώ έχουν πληγεί δύο τζαμιά. Σημείωσε ακόμη ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν ήταν θέσεις αμάχων και όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός του Νέου Δελχί ότι «στόχευσε θέσεις τρομοκρατών είναι ψευδής».

Ο ίδιος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η απάντηση του Ισλαμαμπάντ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ.

Ο τοπικός πρωθυπουργός της επαρχίας Παντζάμπ ανακοίνωσε ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ νοσοκομεία και δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με την Ινδία.

Εν τω μεταξύ, ανώτεροι αξιωματούχοι της Ινδίας ενημέρωσαν τους ομολόγους τους σε αρκετές χώρες για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε το Νέο Δελχί, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο την ινδικής κυβέρνησης που επικαλείται το CNN.

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Πακιστάν, πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές» τόσο στο Πακιστάν όσο και σε περιοχές του Κασμίρ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Πακιστάν, σε μια σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο γειτόνων.

«Αυτά τα βήματα έρχονται μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, στην οποία δολοφονήθηκαν 25 Ινδοί και ένας Νεπαλέζος πολίτης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, αναφερόμενο σε επίθεση που έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα εναντίον τουριστών στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

«Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες. Δεν έχουν στοχοποιηθεί πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Ινδία έχει επιδείξει σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή των στόχων και στη μέθοδο εκτέλεσης», πρόσθεσε το ινδικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

India has launched #OperationSindoor, a precise and restrained response to the barbaric #PahalgamTerrorAttack that claimed 26 lives, including one Nepali citizen. Focused strikes were carried out on nine #terrorist infrastructure sites in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and… — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 6, 2025

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν πολλαπλές δυνατές εκρήξεις κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ, περιοχή που διοικείται από το Πακιστάν.

Ακολούθως, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν ανέφερε αρχικά ότι η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες συνολικά, διαμηνύοντας ότι το Πακιστάν θα απαντήσει.

Μιλώντας στο Geo News, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε επίσης ότι κανένα ινδικό αεροσκάφος δεν εισήλθε στον πακιστανικό εναέριο χώρο ενώ καμία στρατιωτική εγκατάσταση του Πακιστάν δεν επλήγη.

Ειδικότερα, ο αντιστράτηγος Αχμέντ Σαρίφ Σόντχρι δήλωσε στο ARY News ότι η Πακιστανική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε γρήγορα, ενεργοποιώντας τα αμυντικά της συστήματα και εμποδίζοντας οποιοδήποτε ινδικό αεροσκάφος να διεισδύσει στον πακιστανικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, και ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χουατζά Ασίφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ότι η Ινδία εξαπέλυσε την επίθεσή της εκτοξεύοντας πυραύλους από τον δικό της έδαφος, αποφεύγοντας να εισέλθει στο πακιστανικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τον Ασίφ, τα πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της Ινδίας ότι στόχευσε «στρατόπεδα τρομοκρατών».

Exclusive footage of Indian airstrike on Pakistani city of #Bahawalpur#India has claimed to have hit nine targets in airstrikes on three major Pakistani cities of Bahawalpur, #Muzaffarabad and #Kotli.#Zrumbesh_News pic.twitter.com/vXw5kHzvkb — Zrumbesh English (@ZrumbeshEnglish) May 6, 2025

«Το Πακιστάν θα απαντήσει σε χρόνο και τόπο της επιλογής του», είπε, σημειώνοντας ότι «η αποτρόπαια ενέργεια της Ινδίας δεν θα μείνει αναπάντητη».

Στο Πακιστάν συγκλήθηκε για τις 08:00 περίπου (ώρα Ελλάδας) το πρωί, η επιτροπή εθνικής ασφαλείας, όργανο αποτελούμενο από κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, το οποίο δεν συνεδριάζει παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης με την Ινδία, ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ.

Εν τω μεταξύ, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό από πακιστανικά στρατεύματα εναντίον τομέων του Κασμίρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ τα πυρά συνεχίζονταν κατά μήκος μεγάλου μέρους της λεγόμενης γραμμής ελέγχου —των de facto συνόρων— στο Κασμίρ.

«Τρεις αθώοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρών/των βομβαρδισμών που γίνονται στα τυφλά» από το Πακιστάν, ανέφεραν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει ανταπόδοση «κατά τρόπο αναλογικό».

Το χρονικό της κλιμάκωσης

Η επίθεση στο Παχαλγκάμ, η οποία έλαβε χώρα στις 22 Απριλίου 2025, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 26 ανθρώπων, κυρίως τουριστών, και πυροδότησε σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Μετά την επίθεση, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατηγόρησε το Πακιστάν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και «ορκίστηκε αντίποινα», δηλώνοντας ότι η Ινδία θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει τους τρομοκράτες και όσους βρίσκονται πίσω από αυτούς.

Σε απάντηση στην επίθεση, η Ινδία προχώρησε σε αντίποινα κατά του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ελλιμενισμού πακιστανικών πλοίων στα λιμάνια της, της επιβολής πλήρους απαγόρευσης όλων των εισαγωγών άμεσα ή έμμεσα από το Πακιστάν και της αναστολής των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τη χώρα.

Τόσο το Πακιστάν όσο και η Ινδία έκλεισαν επίσης τους εναέριους χώρους τους.

Επιπλέον, η Ινδία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ισχύ της Συνθήκης για τα Ύδατα του Ινδού του 1960, η οποία διέπει την κοινή χρήση του συστήματος του ποταμού Ινδού μεταξύ των δύο χωρών, και υποβάθμισε τις διπλωματικές σχέσεις με το Πακιστάν κηρύσσοντας τους συμβούλους άμυνας στην Πακιστανική Ύπατη Αρμοστεία στο Νέο Δελχί «persona non grata».

Το Πακιστάν ανταπέδωσε αναστέλλοντας τις εμπορικές συναλλαγές με την Ινδία και προειδοποίησε το Νέο Δελχί ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή οποιαδήποτε στρατιωτική ατυχή ενέργεια θα προκαλέσει την απάντησή της.

Επικίνδυνη εστία ανάφλεξης το Κασμίρ

Το Κασμίρ αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες έντασης παγκοσμίως. Η περιοχή ελέγχεται εν μέρει από την Ινδία και το Πακιστάν, όμως και οι δύο χώρες την διεκδικούν στο σύνολό της.

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε τρεις πολέμους για την ορεινή αυτή περιοχή από την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία πριν από σχεδόν 80 χρόνια.

Τα στρατιωτικά πλήγματα της Τρίτης αποτελούν τη σοβαρότερη στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή από το 2019, όταν ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους εντός του πακιστανικού εδάφους, κατηγορώντας τότε το Ισλαμαμπάντ για επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο όχημα που σκότωσε τουλάχιστον 40 Ινδούς παραστρατιωτικούς.

Το Πακιστάν τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης και πολιτικής αστάθειας, ενώ η Ινδία έχει στραφεί στην ενίσχυση των σχέσεών της με δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναβαθμίζοντας τον γεωπολιτικό της ρόλο.

Η νέα κλιμάκωση φέρνει στην επιφάνεια τους χρόνιους ανταγωνισμούς και τις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις, σε μια από τις πιο στρατηγικά και πολιτικά φορτισμένες περιοχές του κόσμου.

Στρατιωτική υπεροχή της Ινδίας

Σε οποιαδήποτε συμβατική σύγκρουση και με βάση τους αριθμούς των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών η Ινδία φαίνεται να υπερέχει του Πακιστάν.

Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ινδίας είναι εννέα και πλέον φορές μεγαλύτερος από αυτόν του Πακιστάν, σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του «The Military Balance», μια αξιολόγηση των ενόπλων δυνάμεων από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, όπως σημειώνει με το CNN

Αυτός ο προϋπολογισμός υποστηρίζει μια ενεργό ινδική στρατιωτική δύναμη που αριθμεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες, έναντι μόλις 660.000 που διαθέτει το Πακιστάν.

Στην ξηρά, ο στρατός της Ινδίας, που αποτελείται από 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, διαθέτει 3.750 άρματα μάχης και περισσότερα από 10.000 πυροβόλα, ενώ το Πακιστάν διαθέτει μόλις τα 2/3 των αρμάτων μάχης της Ινδίας και λιγότερα από τα μισά πυροβόλα που έχει το οπλοστάσιό του το Νέο Δελχί.

Στη θάλασσα, το πλεονέκτημα του ινδικού ναυτικού είναι συντριπτικό. Διαθέτει δύο αεροπλανοφόρα, 12 αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, 11 φρεγάτες με κατευθυνόμενους πυραύλους και 16 υποβρύχια. Αντίθετα, το Πακιστάν δεν διαθέτει αεροπλανοφόρα ούτε αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ενώ τη ραχοκοκαλιά του ναυτικού του αποτελούν 11 μικρότερες φρεγάτες με κατευθυνόμενους πυραύλους. Διαθέτει μόνο τον μισό αριθμό υποβρυχίων από αυτών της Ινδίας.

Στον αέρα, και οι δύο χώρες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παλαιότερα αεροσκάφη της σοβιετικής εποχής, όπως τα MiG-21 που διαθέτει η Ινδία και τα κινεζικά J-7 (αντίστοιχα των MiG-21) που διαθέτει το Πακιστάν.

Η Ινδία ωστόσο έχει ξεκινήσει να επενδύει στα πολλαπλού ρόλου γαλλικής κατασκευής αεροσκάφη Rafale, με 36 να βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, σύμφωνα με το "The Military Balance".

Το Πακιστάν από την άλλη έχει προσθέσει κινεζικά αεροσκάφη πολλαπλού ρόλου J-10, έχοντας ήδη 20 από αυτά σε υπηρεσία.

Αν και το Πακιστάν εξακολουθεί να έχει δεκάδες μαχητικά F-16 αμερικανικής κατασκευής, τη ραχοκοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας του αποτελούν πλέον τα JF-17, τα οποία αναπτύσσουν από κοινού με την Κίνα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Περίπου 150 τέτοια αεροσκάφη βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία.

Από την άλλη τα ρωσικής κατασκευής αεροσκάφη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολεμική αεροπορία της Ινδίας, που διαθέτει περισσότερα από 100 μαχητικά MiG-29, καθώς και πάνω από 260 αεροσκάφη Su-30.

Όσον αφορά τις πυρηνικές δυνατότητες των δύο χωρών δεν διαφέρουν και πολύ. Διαθέτουν περίπου 50 εκτοξευτές εδάφους-εδάφους η κάθε μία, με την Ινδία να διαθέτει όμως βαλλιστικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς από το Πακιστάν.

Πηγή: skai.gr

