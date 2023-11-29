Στο νοσοκομείο αναρρώνουν οι 41 εργάτες που απεγκλωβίστηκαν χθες Τρίτη από μια σήραγγα στην πολιτεία Uttarakhand στην Ινδία έπειτα από 17 ημέρες.

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν μέσα στη σήραγγα στις 12 Νοεμβρίου, αφού τμήμα της κατέρρευσε λόγω κατολίσθησης. Έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν τα σωστικά συνεργεία και τους απεγκλώβισαν.

Σήμερα και οι 41 είναι ασφαλείς και μιλούν στα μέσα ενημέρωσης για την τρομακτική αυτή εμπειρία που έζησαν και πώς περνούσαν την ημέρα τους μέσα στη σήραγγα.

Ένας από τους εργάτες μοιράστηκε στο Asian News International ένα βίντεο που τράβηξε με τους συναδέλφους του στο Κοινοτικό Κέντρο Υγείας Chinyalisaur, όπου μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις.

Το βίντεο απαθανατίζει τους εργαζόμενους να κάθονται στα κρεβάτια τους και να ελέγχουν τα κινητά τους τηλέφωνα, να τρώνε, να πίνουν τσάι και να βγάζουν selfies. Μερικοί φαίνονται να βουρτσίζουν τα δόντια τους.

Ο Satya Dev, ο οποίος ήταν μεταξύ των παγιδευμένων ανδρών, είπε στην εφημερίδα Times of India ότι ήταν «κλειστοφοβικά» μέσα στο τούνελ και αισθάνθηκε μεγάλη ανακούφιση ότι βγήκαμε έξω.

Ένας άλλος εργαζόμενος, ο Chamra Oraon, ανέφερε στην εφημερίδα Indian Express ότι υπήρχαν στιγμές που ένιωθε ανήσυχος μέσα στο τούνελ και αναρωτιόταν πότε θα τον έβγαζαν έξω.

«Αλλά ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου», είπε, προσθέτοντας ότι περνούσε χρόνο παίζοντας παιχνίδια στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο θα φόρτιζε χρησιμοποιώντας φορητούς φορτιστές που τους δόθηκαν από τους διασώστες μέσα από έναν σωλήνα.

«Δεν μπορούσαμε να καλέσουμε κανέναν αφού δεν υπήρχε δίκτυο και έτσι μιλούσαμε μεταξύ μας και γνωριστήκαμε», είπε στην εφημερίδα.

Ένας άλλος εργαζόμενος, ο οποίος μίλησε με τον πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι σε τηλεφωνική επικοινωνία, είπε ότι οι εργαζόμενοι παρακινούσαν ο ένας τον άλλον να παραμείνουν θετικοί και ότι θα τρώνε όλοι μαζί τα γεύματά τους.

«Πηγαίναμε βόλτες και κάναμε γιόγκα μέσα στο τούνελ για να παραμείνουμε ενεργοί», είπε.

Ένας άλλος εργαζόμενος περιέγραψε πώς αρχικά άνοιγαν τα τηλέφωνά τους μόνο για να ελέγξουν τον χρόνο εξοικονόμησης μπαταριών. Αλλά μόλις έλαβαν φορτιστές, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά τους πιο ελεύθερα για να διασκεδάσουν.

