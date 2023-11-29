Ισραήλ: Απελευθέρωση όλων των παιδιών και των γυναικών πριν τη συζήτηση για νέα παράταση της συμφωνίας

Το Ισραήλ θα πιέσει για την απελευθέρωση όλων των παιδιών και των άμαχων γυναικών ομήρων ως μέρος της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς πριν από τη διεύρυνση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση ενήλικων ανδρών και ομήρων στρατιωτών, δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια συμφωνία, η συμφωνία αφορά παιδιά και γυναίκες. Γνωρίζουμε τα ονόματα όλων των παιδιών και όλων των γυναικών που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν δεχόμαστε τον ισχυρισμό ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται, ότι θα είχε πρόβλημα να τους βρει», λέει ο αξιωματούχος.

Το Ισραήλ «δεν θα εγκαταλείψει 27 ανθρώπους για να συζητήσει μια νέα συμφωνία που επίσης θα παραβιαζόταν με τον ίδιο τρόπο», λέει ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στους απαχθέντες Ισραηλινούς που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί. Η Χαμάς φέρεται να είναι πρόθυμη να παρατείνει περαιτέρω την κατάπαυση του πυρός, που διανύει την έκτη ημέρα της και πρόκειται να λήξει αύριο το πρωί.

Εάν η Χαμάς μπορέσει να απελευθερώσει όλες τις υπόλοιπες γυναίκες και παιδιά, «θα είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να συζητήσουμε για τις άλλες ομάδες που είναι ακόμα εκεί», προσθέτει ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος απορρίπτει επίσης τις αναφορές για μια συμφωνία «όλα για όλους», σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας με αντάλλαγμα τους εναπομείναντες ομήρους και τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν γνωρίζουμε μια τέτοια πιθανότητα. Αμφιβάλλουμε για αν υπάρχει τέτοια προσφορά», λέει ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

