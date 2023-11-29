Με σημερινή ανακοίνωσή της για την υπόθεση της «εικαζόμενης διαφθοράς εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», του λεγόμενου Qatargate, και με αφορμή τις «πολυάριθμες λανθασμένες δηλώσεις» που δημοσιεύθηκαν σε ορισμένα ΜΜΕ, η ομοσπονδιακή εισαγγελία Βρυξελλών, υπενθυμίζει ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να μπορεί να εκτελεί το έργο της με ηρεμία» και τονίζει ότι επί του παρόντος δεν θα προχωρήσει στην άρση της ασυλίας κανενός ευρωβουλευτή.

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας των Βρυξελλών έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στο βελγικό και τον ιταλικό Τύπο που περιγράφουν τη Βελγίδα ευρωβουλευτή, Μαρί Αρενά, να έχει στενές σχέσεις με τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της υπόθεσης, Αντόνιο Παντσέρι, αλλά και με τον πρώην εισαγγελέα της υπόθεσης, Μισέλ Κλεζ, ο οποίος ουδέποτε την κάλεσε σε ανάκριση. Η ανακοίνωση της εισαγγελίας των Βρυξελλών φαίνεται ότι θέλει να δώσει μια απάντηση στις έμμεσες κατηγορίες δημοσιευμάτων προς τη βελγική δικαιοσύνη.

«Ως μέρος των πολυάριθμων ερωτήσεων που τέθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τον Τύπο, η ομοσπονδιακή εισαγγελία υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πράξεων ενημέρωσης ή καθοδήγησης δεν απαιτεί αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας σε περίπτωση βουλευτή, είτε του βελγικού, είτε του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», τονίζει η εισαγγελία Βρυξελλών και προσθέτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για παρέμβαση του πρώτου προέδρου του Εφετείου. Η ανακοίνωση της εισαγγελίας συνεχίζει ως εξής:

«Αντιμέτωπη με πολυάριθμες λανθασμένες δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση, η ομοσπονδιακή εισαγγελία υπενθυμίζει ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να μπορεί να εκτελεί το έργο της με ηρεμία. Δεν χρειάζεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας, που υποτίθεται ότι είναι μυστικό, να αποκαλυφθούν οι στρατηγικές της έρευνας, ακόμη κι αν οι συνεχείς διαρροές που αποδοκιμάζουμε για άλλη μια φορά οδηγούν σε συχνά επικίνδυνες ερμηνείες. Υπενθυμίζουμε ότι πολλαπλές Αρχές, σε διαφορετικά επίπεδα, συμμετέχουν στον μόνιμο εσωτερικό έλεγχο της νομικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η ομοσπονδιακή εισαγγελία θεωρεί, δεδομένης της σημασίας των ερευνητικών μέσων που έχει ήδη στη διάθεσή της, ότι δεν δικαιολογείται επί του παρόντος η άρση της βουλευτικής ασυλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

