Τανζανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 25 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιφέρεια Σινγκίντα της κεντρικής Τανζανίας.

«Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πολλοί από τους 25 τραυματισμένους επιβάτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», είπε η αστυνομική διευθύντρια Στέλλα Μουταχιμπίρουα που έσπευσε στον τόπο του δυστυχήματος.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Νταρ ες Σαλάαμ (ανατολικά) με 57 επιβαίνοντες και κατευθυνόταν στη Μουάνζα (βορειοδυτικά). Γύρω στις 5 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) παρασύρθηκε από φορτηγό τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση.

Η αστυνομία αποδίδει την ευθύνη για το δυστύχημα στον οδηγό του λεωφορείου. «Φαίνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε να διασχίσει τη σιδηροδρομική διάβαση χωρίς να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις», είπε η επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

