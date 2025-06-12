Σε μία από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, αεροσκάφος Boeing 787-8 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο και 242 επιβαίνοντες, συνετρίβη την Πέμπτη σε κατοικημένη περιοχή, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από την πολιτεία Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας.

Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων, καθώς σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 290 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τόσο επιβαίνοντες του αεροσκάφους όσο και άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος.

Από τη συντριβή επέζησε μόνο ένας επιβάτης, καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της, η Air India επιβεβαίωσε ότι από τα 242 άτομα που επέβαιναν στην πτήση, οι 241 είναι νεκροί.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι, από τα 242 άτομα που επέβαιναν στην πτήση, έχουν επιβεβαιωθεί 241 θάνατοι. Ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο», αναφέρει η εταιρεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Βίντεο του Reuters καταγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές μετά το δυστύχημα

Παραμένει ασαφής ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και των νεκρών καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA.

Σε νεότερη ενημέρωση, ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας στην Αχμενταμπάντ ανέφερε ότι έχουν μεταφερθεί 269 σοροί στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης. Η ίδια προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμος, καθώς απαιτείται χρόνος για τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω εξετάσεων DNA.

Το Boeing 787 Dreamliner της Air India με 242 επιβαίνοντες και προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη μόλις ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ σε κτίριο ιατρικής σχολής, περίπου 1,5 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά του Διεθνούς Αεροδρομίου Sardar Vallabhbhai Patel της πόλης. Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 230 επιβάτες, δέκα μέλη του πληρώματος καμπίνας και δύο πιλότοι.

Μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Από αυτούς, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων της Ινδίας (FAIMA), 50 έως 60 φοιτητές ιατρικής που διέμεναν στον ξενώνα που συνετρίβη το αεροσκάφος της Air India, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η ομοσπονδία αναφέρει ότι πέντε φοιτητές αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον δύο νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αγνοούνται επίσης συγγενείς γιατρών που διέμεναν στο κτίριο.

We are deeply shocked about the news of AI ✈️ , crashing in Ahmedabad. !



News have become more gruesome after finding out that flight had crushed in BJMC, Hostel & many MBBS students have also been injured!!!!



We are monitoring the situation closely & are ready for any help! pic.twitter.com/gZ4vQwy34P — FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) June 12, 2025

Το χρονικό της συντριβής

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την απογείωση, φαίνεται ξεκάθαρα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν ότι η πτήση 171 της Air India είχε πρόβλημα, σύμφωνα με ειδικούς.

Το Boeing 787 Dreamliner, δυσκολευόταν να κερδίσει ύψος, ενώ μετά βίας πέρασε πάνω από τις στέγες της κατοικημένης περιοχής που εκτείνεται αμέσως μετά τον διάδρομο απογείωσης.

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 12, 2025

Από το πιλοτήριο εστάλη σήμα κινδύνου. Όμως, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας, δεν υπήρξε καμία απάντηση σε επόμενες κλήσεις από τον πύργο ελέγχου.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει σε ύψος 625 ποδιών υπό καλές καιρικές συνθήκες όταν σταμάτησε να μεταδίδει δεδομένα τοποθεσίας, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 — μόλις 50 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Το Boeing που συνετρίβη ήταν 11 ετών.

Λίγο μετά την απογείωση, γύρω στη 1:40 μ.μ. τοπική ώρα, το αεροπλάνο συνετρίβη σε κτιριακό συγκρότημα που φιλοξενούσε φοιτητές Ιατρικής και λόγω της πρόσκρουσης τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό καθώς τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν τραυματίες με φορεία μακριά από το σημείο.

🔴#Airindia #Boeing #AI171 Air india B787 .

Some people think they hear the characteristic sound of a RAT (Ram Air Turbine, hydraulic emergency pump) being deployed at the beginning of the crash video, and I agree. pic.twitter.com/mqAOAnqu1q — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) June 12, 2025

Οι ερευνητές του δυστυχήματος αναμένεται να επικεντρωθούν στο γιατί το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους παρέμενε κατεβασμένο και στο αν τα πτερύγιά του, τα οποία είναι κινητές επιφάνειες ελέγχου πτήσης στο πίσω μέρος των φτερών, βρίσκονταν στη σωστή θέση, σύμφωνα με Αμερικανούς πιλότους και ειδικούς στην ασφάλεια των πτήσεων. Τα flaps, μαζί με τα slats στο μπροστινό μέρος των πτερύγων, βοηθούν στην παραγωγή της απαιτούμενης άνωσης κατά την απογείωση.

Διεθνής έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι Αρχές εργάζονται για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των μαύρων κουτιών του αεροπλάνου, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στην έρευνα για τα αίτια της συντριβής του Boeing 787-8 Dreamliner της Air India, θα συμμετάσχουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, όπως έγινε γνωστό.

Η Ινδία θα έχει τον ηγετικό ρόλο στις έρευνες, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες και τα πρωτόκολλα αεροπορικών δυστυχημάτων, δήλωσε η Mary Schiavo, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολύ καλά εδραιωμένες διαδικασίες για το πώς διεξάγονται οι διεθνείς έρευνες σε τέτοιες περιπτώσεις», σημείωσε. Λόγω του ότι ο τελικός προορισμός του αεροσκάφους ήταν το αεροδρόμιο Γκάτγουίκ του Λονδίνου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στην έρευνα, όπως και οι χώρες υπηκοότητας των επιβαινόντων.

Επιπλέον, στην έρευνα θα εμπλακούν και εκπρόσωποι της Boeing, αλλά και των εταιρειών που κατασκεύασαν τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα ελέγχου του αεροσκάφους.

Οι πιλότοι είχαν προλάβει να στείλουν σήμα κινδύνου (Mayday) λίγο μετά την απογείωση, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει την έρευνα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air India σε δηλώσεις του για τη συντριβή του αεροπλάνου, ανέφερε ότι αναγνωρίζει πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δυστύχημα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο δεν δύναται να απαντήσει σε όλα.

Ο ίδιος επισήμανε σχετικά ότι «θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Αλλά οτιδήποτε αναφέρουμε πρέπει να είναι ακριβές και όχι εικασίες. Το οφείλουμε αυτό σε όλους τους εμπλεκόμενους. Προς το παρόν, οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να υποστηρίξουν τους επιβάτες, το πλήρωμα και τις οικογένειές τους, καθώς και τους ερευνητές, με όποιον τρόπο μπορούμε», είπε. Πρόσθεσε ότι η αεροπορική εταιρεία έχει στείλει μια ειδική ομάδα φροντιστών στο Αχμενταμπάντ για να βοηθήσει τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Air India, Ν. Τσαντρασεκαράν, για να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή, προσθέτοντας ότι «μια ειδική ομάδα της Boeing είναι έτοιμη να συνδράμει στις έρευνες που διεξάγει το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.