ΗΠΑ: Προειδοποίηση προς πολίτες για αυξημένη προσοχή στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν ότι θα απομακρύνουν μέρος του διπλωματικού και στρατιωτικού προσωπικού τους από την περιοχή, εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν από το Ιράν ως αντίποινα.

Τα τελευταία 24ωρα, πληθαίνουν οι αναφορές από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους που υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει σε επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να κάλεσε το Ισραήλ να αναβάλει την επίθεση προς το παρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.