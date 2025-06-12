Τραγωδία στην Ινδία: Το αεροσκάφος είχε στείλει σήμα κινδύνου - Με εμπειρία 8.200 ωρών πτήσης ο πιλότος

Η ρυθμιστική αρχή της Ινδίας για τις αερομεταφορές, DGCA, ανέφερε ότι οι πιλότοι της πτήσης της Air India που συνετρίβη στη χώρα σήμερα με 242 επιβαίνοντες, είχα εμπειρία 8.200 και 1.100 ωρών πτήσης.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

- Στο αεροσκάφος επέβαιναν 242 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο πιλότοι και 10 μέλη του πληρώματος

- Ο πιλότος είχε εμπειρία 8.200 ωρών πτήσης. Ο συγκυβερνήτης είχε 1.100 ώρες πτητικής εμπειρίας.

- Το αεροσκάφος αναχώρησε από το Αχμενταμπάντ στις 13:39 τοπική ώρα.

- Το αεροσκάφος έστειλε σήμα κινδύνου στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, αλλά στη συνέχεια δεν υπήρξε καμία απάντηση από το αεροσκάφος.

- Μετά την αναχώρηση, το αεροπλάνο συνετρίβη έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.