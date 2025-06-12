Ινδία: Συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στην Ινδία, όταν αεροσκάφος της Air India συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να ξεπεράσει τους 240. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες αεροπορικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας επιβάτης της πτήσης βρέθηκε ζωντανός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, σε μία εξέλιξη που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για τον εντοπισμό κι άλλων επιζώντων μέσα στο χάος της τραγωδίας.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές της χώρας έκαναν λόγο για πάνω από 290 νεκρούς, αναθεωρώντας ωστόσο τον αριθμό προς τα κάτω, αναφέροντας ότι πάνω από 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Το Boeing 787 Dreamliner της Air India με 242 επιβαίνοντες και προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη μόλις ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, δυτικά της χώρας, πάνω σε ιατρικό ξενώνα, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και την αστυνομία. Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 230 επιβάτες, δέκα μέλη του πληρώματος καμπίνας και δύο πιλότοι.

Μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Από αυτούς, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Βίντεο του Reuters καταγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές μετά το δυστύχημα

Ο αστυνομικός διευθυντής του Αχμενταμπάντ, GS Malik, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI ότι ο επιζών καθόταν στη θέση 11A της μοιραίας πτήσης με Boeing 787-8 Dreamliner, ενώ όπως προκύπτει από τη λίστα επιβατών που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα, στη συγκεκριμένη θέση καθόταν ο Βρετανός υπήκοος Vishwash Kumar Ramesh.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μίλησαν με τον Vishwash στο νοσοκομείο. Ο ίδιος έδειξε την κάρτα επιβίβασής του, στην οποία αναγράφεται το όνομά του και η θέση του στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και μετά το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα».

Το μοιραίο αεροσκάφος/ Pic: Takagi

Ο αστυνομικός διευθυντής του Αχμενταμπάντ, G.S. Malik, δήλωσε ότι έχουν ανασυρθεί 204 σοροί από το σημείο της συντριβής, σημειώνοντας ότι στα θύματα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται επιβάτες και άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο έδαφος από την πρόσκρουση.

Οι αρχές στο Αχμενταμπάντ ανακοίνωσαν ότι έχουν οργανώσει διαδικασία ταυτοποίησης μέσω εξετάσεων DNA κοντά στο σημείο της συντριβής και κάλεσαν τα μέλη των οικογενειών των επιβατών της πτήσης να δώσουν δείγματα, ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώριση των νεκρών.

Οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες από τη συντριβή, καθώς είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ανέφερε ότι «οι τραυματίες επιβάτες μεταφέρθηκαν από τις τοπικές αρχές στο πλησιέστερο νοσοκομείο».

Η πορεία του μοιραίου Boeing από τον Guardian:

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

«Το κτίριο στο οποίο συνετρίβη είναι ιατρικός ξενώνας... έχουμε εκκαθαρίσει σχεδόν το 70% έως 80% της περιοχής και σύντομα θα εκκαθαρίσουμε και το υπόλοιπο», δήλωσαν, σύμφωνα με το Reuters.

#BREAKING: AIR INDIA FLIGHT #AI171 CRASHES IN AHMEDABAD SHORTLY AFTER TAKEOFF

Following reports of a crash involving Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London Gatwick. The Boeing 787-8 Dreamliner (reg: VT-ANB) lost signal at 08:08:51 UTC, just seconds after takeoff.… pic.twitter.com/RKFhipU1ll — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 12, 2025

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων της Ινδίας (FAIMA), 50 έως 60 φοιτητές ιατρικής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, καθώς το αεροσκάφος της Air India συνετρίβη πάνω σε εστία γιατρών.

Η ομοσπονδία αναφέρει ότι πέντε φοιτητές αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον δύο νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Αγνοούνται επίσης συγγενείς γιατρών που διέμεναν στο κτίριο. Σύμφωνα με τη FAIMA, οι περισσότεροι επιβάτες της πτήσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήδη νεκροί.





Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air India σε δηλώσεις του για τη συντριβή του αεροπλάνου, ανέφερε ότι αναγνωρίζει πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δυστύχημα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο δεν δύναται να απαντήσει σε όλα.

Ο ίδιος επισήμανε σχετικά ότι «θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Αλλά οτιδήποτε αναφέρουμε πρέπει να είναι ακριβές και όχι εικασίες. Το οφείλουμε αυτό σε όλους τους εμπλεκόμενους. Προς το παρόν, οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να υποστηρίξουν τους επιβάτες, το πλήρωμα και τις οικογένειές τους, καθώς και τους ερευνητές, με όποιον τρόπο μπορούμε», είπε. Πρόσθεσε ότι η αεροπορική εταιρεία έχει στείλει μια ειδική ομάδα φροντιστών στο Αχμενταμπάντ για να βοηθήσει τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Air India, ενώ η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι συνετρίβη σε μια αστική περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

⚡ As per initial reports the Air India plane crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar, Ahmedabad. More details awaited pic.twitter.com/duJTCL1YTn — OSINT Updates (@OsintUpdates) June 12, 2025

Ο ιστότοπος παρακολούθησης αεροπορίας Flightradar24 ανέφερε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 787-8 Dreamliner, ένα από τα πιο σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία.

BREAKING: There were 53 Britons on board the Air India flight when it crashed, according to the airline.



More than 240 passengers are believed to have been on the craft in total, with the majority Indian nationals.



Latest updates: https://t.co/HnNnBdZ70k



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/OzDoOhi7JT — Sky News (@SkyNews) June 12, 2025

«Αυτή τη στιγμή, εξακριβώνουμε τις λεπτομέρειες και θα κοινοποιήσουμε περαιτέρω ενημερώσεις», ανέφερε η Air India στο X.

Η συντριβή συνέβη αμέσως μετά την απογείωση του αεροπλάνου, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

pic.twitter.com/SNkQej9XAT

— Ahmedabad Airport (@ahmairport) June 12, 2025

Σύμφωνα με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ, το αεροσκάφος αναχώρησε στις 1:39 μ.μ. (08:09 GMT) από τον διάδρομο 23. Έδωσε σήμα έκτακτης ανάγκης («Μayday»), αλλά στη συνέχεια δεν υπήρξε απάντηση από το αεροσκάφος.

Το Flightradar24 ανέφερε επίσης ότι έλαβε το τελευταίο σήμα από το αεροσκάφος δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. «Το αεροσκάφος που εμπλέκεται είναι ένα Boeing 787-8 Dreamliner με αριθμό κυκλοφορίας VT-ANB», ανέφερε.

Pic: NDTV

Η Boeing δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το γραφείο του Ινδού υπουργού Αεροπορίας δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε εντολή να παρασχεθεί αμέσως όλη η αναγκαία υποστήριξη στις προσπάθειες διάσωσης. Ο Ινδός πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση για το δυστύχημα.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες προσπάθειες, πρόσθεσε το γραφείο του υπουργού Αεροπορίας.

Το Αχμενταμπάντ είναι η σημαντικότερη πόλη στην πολιτεία Γκουτζαράτ, ιδιαίτερα πατρίδα του Μόντι.

Το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε άμεσα όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις.

Στα πλάνα των βίντεο που δημοσιεύτηκαν φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό έξω από το αεροδρόμιο. Ο καπνός είναι ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι ήταν βαθιά λυπημένος από την είδηση ​​για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία και ότι η Βρετανία συνεργάζεται με τις ινδικές αρχές.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από την είδηση ​​για το καταστροφικό αεροπορικό δυστύχημα στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας», δήλωσε ο Λάμι στο X.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές στην Ινδία για να διαπιστωθούν επειγόντως τα γεγονότα και να παρασχεθεί υποστήριξη».

🚨 BREAKING: A tragic plane crash has occurred in #Ahmedabad‘s Meghani Nagar area. Reports suggest around 200 people have lost their lives. Emergency services are at the site. More details awaited. #AhmedabadPlanCrash pic.twitter.com/6jR7zfeISO — Shahcastic - Mota bhai 😎 (@shahcastic) June 12, 2025

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης έχει συστήσει μια ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων στην Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε αργότερα ο Λάμι.

🚨 TRAGIC NEWS! Passenger plane CRASH just meters away from Ahmedabad airport.



— PRAYERS 🙏 pic.twitter.com/5w7tnkmGaM — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 12, 2025

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Air India plane bound for London crashes near Ahmedabad https://t.co/Lshh2gIFjH — Reuters (@Reuters) June 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.