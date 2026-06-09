Άνω κάτω οι Μορμόνοι των ΗΠΑ λόγω λίστας του Χέγκσεθ

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναθεώρησε τη νέα, περικομμένη λίστα των αναγνωρισμένων θρησκειών του, ύστερα από την έντονη αντίδραση πολιτικών ηγετών της Γιούτα για το γεγονός ότι ο Μορμονισμός δεν είχε ταξινομηθεί ως «χριστιανική» πίστη.

Η παράλειψη αυτή προκαλεί εντάσεις μεταξύ των συντηρητικών Μορμόνων και άλλων κύκλων της θρησκευτικής δεξιάς, καθώς ορισμένοι Ευαγγελικοί Χριστιανοί επαναλαμβάνουν τους ισχυρισμούς ότι η θρησκεία με έδρα τη Γιούτα είναι «δαιμονική» και αποτελεί «αίρεση».

Το Υπουργείο Άμυνας μείωσε δραστικά τη λίστα των 211 θρησκειών που αναγνωρίζονταν επισήμως για τις υπηρεσίες στρατιωτικών ιερέων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Military.com την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μορμονισμός περιλαμβάνεται μεταξύ των 31 θρησκειών που παρέμειναν στη λίστα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Καθολικούς, τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τους Λουθηρανούς, τους Χριστιανούς Επιστήμονες και άλλες ομάδες, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι) δεν είχαν αρχικά καταγραφεί ως «Χριστιανοί».

Τη Δευτέρα το Υπουργείο αναθεώρησε τη λίστα και αφαίρεσε εντελώς τον χαρακτηρισμό «Χριστιανός», δηλώνοντας ότι η αρχική έκδοση περιείχε «πλεονάζουσες και περιττές κατηγοριοποιήσεις».

Ωστόσο, η αρχική παράλειψη είχε ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς τα μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Γιούτα, όλοι τους Μορμόνοι, υπερασπίστηκαν τη θέση ότι η πίστη τους ανήκει στον χριστιανικό χώρο.

Αυτό οδήγησε σε κύμα επικρίσεων από άλλους αυτοπροσδιοριζόμενους Χριστιανούς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το Βιβλίο του Μόρμον είναι αιρετικό κείμενο και ότι ο ιδρυτής της θρησκείας, Τζόζεφ Σμιθ, ήταν ψευδοπροφήτης.

Ο γερουσιαστής Μάικ Λη έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα X: «Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά να αναγνωρίζει τον χριστιανικό χαρακτήρα κυριολεκτικά κάθε άλλης θρησκευτικής ομάδας που λατρεύει τον Ιησού Χριστό, με μία μόνο εξαίρεση.»

Οι ηγέτες της Εκκλησίας των Αγίων των Τελευταίων Ημερών προσπαθούν εδώ και χρόνια να συνεργαστούν με τους Ευαγγελικούς σε πολιτικούς στόχους, να αναδείξουν τις ομοιότητες μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να συμπαραταχθούν με άλλες συντηρητικές θρησκευτικές ομάδες σε νομικές και πολιτικές μάχες.

Η εκκλησία έχει περιορίσει ορισμένα χαρακτηριστικά που θεωρούνταν ιδιαίτερα «μορμονικά», από μεγάλες θεατρικές αναπαραστάσεις της ιστορίας της μέχρι και τη χρήση του ίδιου του όρου «Μορμόνος». Ορισμένα μέλη και επικριτές θεωρούν ότι αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας προσέγγισης των Ευαγγελικών Χριστιανών.

Οι Ευαγγελικοί δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σε αυτή την προσέγγιση. Οι έρευνες δείχνουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη θεολογία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.

Παράλληλα, η πολιτική συσπείρωση των Μορμόνων γύρω από τη συντηρητική παράταξη φαίνεται να εξασθενεί. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών είναι μία από τις μόλις δύο μεγάλες θρησκευτικές ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες που μετακινήθηκαν πολιτικά προς το Δημοκρατικό Κόμμα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αυτή η μετατόπιση είχε ιδιαίτερη σημασία, ειδικά στην πολιτεία της Αριζόνα που διαθέτει 11 εκλέκτορες στις προεδρικές εκλογές και οι μορμόνοι είναι η 2η πολυπληθέστερη θρησκευτική κοινότητα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτεία θα μπορούσε να στραφεί περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς εάν αρκετοί Μορμόνοι ψηφοφόροι συνεχίσουν να μετακινούνται πολιτικά προς τα αριστερά.

Πηγή: skai.gr

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