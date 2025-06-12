Κύμα παγκόσμιας συγκίνησης προκάλεσε η αεροπορική τραγωδία στην Ινδία, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν συλλυπητήρια και συμπαράσταση στους πληγέντες.

Περισσότεροι από 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος της Air India, με προορισμό το Λονδίνο και 242 επιβαίνοντες , συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία, το πρωί της Πέμπτης.

Ακολουθούν οι δηλώσεις παγκόσμιων ηγετών:

Ναρέντρα Μόντι – Πρωθυπουργός της Ινδίας (στο Χ):

«Η τραγωδία στην Αχμενταμπάντ μας έχει συγκλονίσει. Είναι μια ανείπωτη θλίψη. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν. Είμαι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρχές για την υποστήριξη των πληγέντων.»

Ντόναλντ Τραμπ – Πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Η συντριβή του αεροσκάφους ήταν τρομερή. Το Ισραήλ θα το διαχειριστεί, είμαι βέβαιος, αλλά δήλωσα πως είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε άμεσα. Είναι μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία.»

Κιρ Στάρμερ – Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου (στο Χ):

«Οι εικόνες από το δυστύχημα στην Αχμενταμπάντ είναι σοκαριστικές. Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις. Οι σκέψεις μου είναι με τους επιβάτες και τις οικογένειές τους σε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή.»

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ – Ηνωμένο Βασίλειο (σε δήλωση στο Χ):

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από την τραγωδία στην Αχμενταμπάντ. Οι προσευχές μας και η ειλικρινής μας συμπάθεια είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.»

Μάρκο Ρούμπιο – Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (στο Χ):

«Με λύπη πληροφορήθηκα την τραγική συντριβή στην Ινδία. Οι προσευχές μου συνοδεύουν όλους όσοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.»

Σεχμπάζ Σαρίφ – Πρωθυπουργός του Πακιστάν (στο Χ):

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τη συντριβή της πτήσης της Air India. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες.»

Βατικανό – Δήλωση του Γραμματέα Επικρατείας:

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εκφράζει βαθιά θλίψη για το τραγικό δυστύχημα. Προσεύχεται για τις ψυχές των θυμάτων και για δύναμη και ειρήνη στις οικογένειές τους.»

Μουχαμάντ Γιούνους – Ανώτατος Σύμβουλος του Μπανγκλαντές:

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας και προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη.»

Μαρκ Κάρνεϊ – Πρωθυπουργός του Καναδά (στο Χ):

«Ο Καναδάς θρηνεί για τη συντριβή του αεροσκάφους. Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους επηρεαζόμενους. Παραμένουμε σε επαφή με τις ινδικές αρχές.»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο Χ):

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Αγαπητέ @narendramodi, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ινδίας αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Βλαντίμιρ Πούτιν – Πρόεδρος της Ρωσίας (σε τηλεγράφημα):

«Δεχθείτε τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες της συντριβής. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.»

Τζόρτζια Μελόνι – Πρωθυπουργός της Ιταλίας (στο Χ):

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας στον ινδικό λαό.»

Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ – Πρόεδρος των Φιλιππίνων (στο Χ):

«Συλλυπητήρια στον Πρωθυπουργό Μόντι και σε όσους πενθούν. Είθε τα θύματα να τιμηθούν με αξιοπρέπεια και οι προσπάθειες κατανόησης της τραγωδίας να φέρουν ανακούφιση.»

Εμανουέλ Μακρόν – Πρόεδρος της Γαλλίας (στο Χ):

«Η Γαλλία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της. Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων και στεκόμαστε δίπλα στην Ινδία.»

Άντονι Αλμπανέζ – Πρωθυπουργός της Αυστραλίας (στο Χ):

«Η είδηση της συντριβής είναι συνταρακτική. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και εκφράζουμε τη στήριξή μας στους πληγέντες.»

Μάικλ Μάρτιν – Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας (στο Χ):

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους ανθρώπους της Ινδίας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των επιβατών και ευγνωμοσύνη στις υπηρεσίες διάσωσης.»

Έιμι Λέβερσιτζ – Γ.Γ. της Ένωσης Βρετανών Πιλότων Αεροπορικών Εταιρειών:

«Οι πιλότοι σε όλο τον κόσμο πενθούν αυτή την απώλεια. Είναι κρίσιμο να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα, ώστε να προληφθούν μελλοντικές τραγωδίες.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.