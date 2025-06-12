Η Ξένια Πέτροβα, Ρωσίδα επιστήμονας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία συνελήφθη τον περασμένο μήνα με την κατηγορία της ομοσπονδιακής λαθρεμπορίας, αφέθηκε ελεύθερη την Τετάρτη από την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, μετά από ακρόαση στη Βοστώνη.

Η Πέτροβα είχε τεθεί υπό ομοσπονδιακή κράτηση τον Μάιο, όταν οι εισαγγελικές αρχές της Μασαχουσέτης την κατηγόρησαν για λαθρεμπόριο εμβρύων βατράχων στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τις απαιτούμενες δηλώσεις στις τελωνειακές αρχές.

Αφέθηκε ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ κατηγορούσας αρχής και υπεράσπισης. Η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 18 Ιουνίου.

Η Πέτροβα βρισκόταν υπό κράτηση από τον Φεβρουάριο, όταν της ανακλήθηκε η βίζα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης. Αρχικά κρατήθηκε σε κέντρο μεταναστών στο Βερμόντ και αργότερα μεταφέρθηκε στη Λουιζιάνα, όπου υπέβαλε αίτηση αποφυλάκισης, ισχυριζόμενη ότι η κράτησή της ήταν παράνομη και ότι φοβάται διώξεις σε περίπτωση επιστροφής στη Ρωσία, λόγω της συμμετοχής της σε διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Η υπόθεσή της μεταφέρθηκε τον Μάιο σε ομοσπονδιακό ποινικό επίπεδο, με την επίσημη απαγγελία κατηγορίας για παράνομη εισαγωγή βιολογικού υλικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής της, η Ξένια Πέτροβα εργαζόταν σε ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, όπου είχε αναπτύξει υπολογιστικά σενάρια για την ανάλυση εικόνων από μικροσκόπιο. Σύμφωνα με τους συναδέλφους της, οι καινοτόμες εφαρμογές της θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στην ανίχνευση του καρκίνου.

Όπως ανέφεραν επιστήμονες του εργαστηρίου στο NBC News, η Πέτροβα διέθετε έναν μοναδικό συνδυασμό δεξιοτήτων, απαραίτητο για την ερμηνεία των εξειδικευμένων δεδομένων. «Ήταν η μόνη που μπορούσε να το κάνει. Ήταν μόνο αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μέντοράς της και επικεφαλής ερευνητής, Λέον Πέσκιν.

Η Πέτροβα περιέγραψε την εμπειρία της ως σοκαριστική, μιλώντας για απομόνωση και πλήρη αποσύνδεση από τον έξω κόσμο. «Ήμουν μπερδεμένη και μόνη. Με κρατούσαν σε ένα κελί χωρίς καμία επαφή — ούτε με τον δικηγόρο μου, ούτε με τον Λεόν, ούτε με κανέναν», είπε.

Στα τέλη Μαΐου, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Βερμόντ διέταξε την αποφυλάκισή της από την κράτηση μεταναστών, επικαλούμενος ανησυχίες για τη νομική εγκυρότητα της ανάκλησης της βίζας της και τη συνεχιζόμενη κράτησή της.

Παρόλα αυτά, η Πέτροβα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστή ποινική δίωξη στη Μασαχουσέτη, με την κατηγορία της λαθραίας εισαγωγής εμβρυϊκού υλικού βατράχων.

