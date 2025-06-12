Η Air India, αεροσκάφος της οποίας συνετρίβη σήμερα στην Ινδία με 242 επιβαίνοντες, αποτελεί τη μεγαλύτερη και παλαιότερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, με ιστορία που ξεπερνά τις οκτώ δεκαετίες και ρόλο-κλειδί στην αεροπορική διασύνδεση της χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Με έδρα τη Βομβάη και πλήρη κρατική ιδιοκτησία για δεκαετίες, η Air India πέρασε σε νέα εποχή το 2021, όταν εξαγοράστηκε από τον ιδιωτικό κολοσσό Tata Group, την ίδια εταιρεία που την είχε ιδρύσει το 1932.

Από την Tata Airlines στην Air India

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον πρωτοπόρο βιομήχανο J.R.D. Tata ως Tata Airlines, πραγματοποιώντας την πρώτη της πτήση το 1932 με αεροσκάφος τύπου de Havilland Puss Moth. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετατράπηκε σε κρατική και μετονομάστηκε σε Air India, αποκτώντας διεθνή χαρακτήρα και σημαντική αναγνώριση στον χώρο των αερομεταφορών.

Κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, η Air India έγινε συνώνυμη με το πολυτελές υπερατλαντικό ταξίδι από και προς την Ασία, αποκτώντας τον χαρακτηριστικό στόλο των Boeing 707 και αργότερα 747, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Μέση Ανατολή.

Σήμερα, η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 100 προορισμούς παγκοσμίως και αποτελεί μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας Star Alliance.

Μετά από μακρά περίοδο οικονομικών δυσχερειών και διαχειριστικών προβλημάτων, η Air India ιδιωτικοποιήθηκε ξανά το 2021 και επέστρεψε στον όμιλο Tata. Από τότε, έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει την ανανέωση του στόλου με νέα αεροσκάφη τύπου Airbus A350 και Boeing Dreamliner, την αναδιοργάνωση της εξυπηρέτησης επιβατών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών εν πτήσει.

Παράλληλα, η Air India συγχωνεύει τις θυγατρικές της - όπως η Air India Express και η Vistara - επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου brand με διεθνή προσανατολισμό.

Ένα ιστορικό βαρύ με αεροπορικά δυστυχήματα

Παρά την τεράστια εμπειρία και παρουσία της στον αέρα, η Air India έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα στην ιστορία της. Συνολικά, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 θανατηφόρα περιστατικά, αρκετά από τα οποία σημάδεψαν τη διεθνή αεροπορική κοινότητα.

Τα σημαντικότερα δυστυχήματα στην ιστορία της Air India

1950 – Malabar Princess: Συντριβή Lockheed Constellation στις Άλπεις, κοντά στη Γαλλία. 48 νεκροί

– Malabar Princess: Συντριβή Lockheed Constellation στις Άλπεις, κοντά στη Γαλλία. 48 νεκροί 1966 – Πτήση 101 (Kanchenjunga): Boeing 707 συνετρίβη στο Mont Blanc. 117 νεκροί, ανάμεσά τους ο Ινδός επιστήμονας Homi Bhabha

– Πτήση 101 (Kanchenjunga): Boeing 707 συνετρίβη στο Mont Blanc. 117 νεκροί, ανάμεσά τους ο Ινδός επιστήμονας Homi Bhabha 1978 – Πτήση 855: Boeing 747 συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωση από Βομβάη. 213 νεκροί

– Πτήση 855: Boeing 747 συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωση από Βομβάη. 213 νεκροί 1982 – Πτήση 403: Συντριβή κατά την προσγείωση στο Μπανγκαλόρ. 17 νεκροί.

– Πτήση 403: Συντριβή κατά την προσγείωση στο Μπανγκαλόρ. 17 νεκροί. 1985 – Πτήση 182 (Kanishka): Τρομοκρατική επίθεση με βόμβα πάνω από τον Ατλαντικό. 329 νεκροί. Το χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της εταιρείας.

– Πτήση 182 (Kanishka): Τρομοκρατική επίθεση με βόμβα πάνω από τον Ατλαντικό. 329 νεκροί. Το χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της εταιρείας. 1990 – Πτήση 605: Κατάρρευση Airbus A320 κατά την προσγείωση στη Μπανγκαλόρ. 92 νεκροί.

– Πτήση 605: Κατάρρευση Airbus A320 κατά την προσγείωση στη Μπανγκαλόρ. 92 νεκροί. 2020 – Πτήση 1344 (Air India Express): Boeing 737 βγήκε από τον διάδρομο στο Κεράλα λόγω ολισθηρής πίστας. 21 νεκροί.

Πέρα από τα θανατηφόρα συμβάντα, η Air India έχει αντιμετωπίσει και μια σειρά από μη θανατηφόρα περιστατικά, που περιλάμβαναν τεχνικές βλάβες, αποτυχημένες απογειώσεις ή προβλήματα στον θάλαμο διακυβέρνησης. Αυτά τα περιστατικά έχουν επανειλημμένα εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών συντήρησης.

Στο σήμερα

Η σημερινή εποχή βρίσκει την Air India εν μέσω σημαντικών μεταρρυθμίσεων, με φιλόδοξα πλάνα και επιδιώξεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού. Ωστόσο, τα συμβάντα του παρελθόντος, καθώς και οι νέες προκλήσεις που αναδύονται, υπενθυμίζουν πως η ασφάλεια στις αερομεταφορές παραμένει πρώτιστη προτεραιότητα.

Το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη κοντά στην Αχμενταμπάντ επαναφέρει στο προσκήνιο τις ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών και των αρμόδιων αρχών, καθώς και τη διαρκή ανάγκη για διαφάνεια, τεχνολογική επάρκεια και αυστηρή επιτήρηση.

Πηγή: skai.gr

