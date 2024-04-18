Ηγέτης Χούθι: Έχουμε επιτεθεί σε περίπου 100 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το Άντεν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε περίπου 100 πλοία «που συνδέονταν με τον εχθρό», δηλαδή το Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αφότου ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ηγέτης τους.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al-Masirah, που ελέγχεται από το κίνημά του, ο Άμπντελ Μάλεκ αλ-Χούθι έκανε λόγο για νέες επιθέσεις εναντίον οκτώ πλοίων, προσθέοντας: «Το σύνολο των πλοίων που συνδέονται με τον εχθρό και έγιναν στόχος επιθέσεων έφτασε τα 98».

Οι επιθέσεις αυτές είχαν «μεγάλες συνέπειες και ήταν επιτυχείς», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας, απευθυνόμενος στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ότι «κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να διεξάγουμε τις επιχειρήσεις υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας».

Σύμφωνα με τον αλ-Χούθι, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του «δεν έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο να βάλουν τέλος στον αποκλεισμό και την επίθεση στη Γάζα» προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις των ανταρτών εναντίον του θαλάσσιου εμπορίου.

Ο ηγέτης των Χούθι χαιρέτισε επίσης την επίθεση που εξαπέλυσε το περασμένο Σαββατοκύριακο το Ιράν στο Ισραήλ. «Τα αντίποινα ήταν σθεναρά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και προήλθε από το ιρανικό έδαφος», είπε.

Από τον περασμένο Νοέμβριο οι Χούθι βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Αρχικά έλεγαν ότι στοχεύουν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον των θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών. Λόγω των επιθέσεων, αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα των πλοίων που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα και πολλές εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών προτιμούν πλέον να αποφεύγουν την περιοχή, επιλέγοντας μια πιο μακρινή διαδρομή, γύρω από την αφρικανική ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

