Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε στις 18:11 στην περιοχή Σουλουσαράι της επαρχίας της Τοκάτης (Ευδοκιάδα) της βόρειας Τουρκίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 5,99 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός, εκτός από την Τοκάτη, έγινε αισθητός και στους γειτονικούς νομούς.

Από την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), ανακοινώθηκε ότι συνεργεία έχουν ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκλήθηκαν ζημιές. Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ζημιές σε ορισμένα κτήρια.

«Ο σεισμός σημειώθηκε στη κορυφή της πλάκας της Αραβίας μέσα στην Τουρκία εκεί όπου συναντά το ρήγμα της Ανατολίας» δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, προσθέτοντας ότι δείχνει την κινητικότητα που υπάρχει στον τουρκικό χώρο, ενώ εκτίμησε πως ίσως επιταχυνθούν κάποια φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

