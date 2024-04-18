Λογαριασμός
Σαουδική Αραβία: Καμήλες παρασύρονται στην έρημο από τα ορμητικά νερά – Βίντεο

Απίστευτες εικόνες από την πλημμυρισμένη έρημο

\Σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας μοιάζουν πια οι εικόνες από τα πλημμυρισμένα αραβικά εμιράτα, όπου οι καταρρακτώδης βροχές της χειρότερης καταιγίδας των τελευταίων δεκαετιών μετέτρεψαν την έρημο σε λίμνη. 

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνει καμήλες να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, που στο διάβα τους παρασέρνουν ό,τι βρουν.

