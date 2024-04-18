Η Google απέλυσε 28 εργαζομένους της που ζητούσαν να ακυρωθεί σύμβαση με Ισραήλ

Η Google απέλυσε 28 εργαζομένους της που συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση την Τρίτη στην οποία οι διαδηλωτές ζητούσαν από την εταιρεία να λήξει μια σύμβαση με τον ισραηλινό στρατό και την κυβέρνηση, με την Google να κατηγορεί τους εν λόγω εργαζομένους ότι εμπόδισαν τους συναδέλφους τους να πάνε στον χώρο εργασίας τους.

Αρκετές δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα γραφεία της Google στο Σανιβέιλ της Καλιφόρνια και έκαναν κατάληψη σε γραφεία της εταιρείας στο Σιάτλ και στη Νέα Υόρκη.

Ορισμένοι στο Σανιβέιλ έκαναν κατάληψη για αρκετές ώρες στο γραφείο του γενικού διευθυντή της θυγατρικής εταιρείας Google Cloud, Τόμας Κούριαν.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την ακύρωση μιας σύμβασης ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που λέγεται Project Nimbus, για υπηρεσίες απομακρυσμένων υπολογιστών (cloud) που παρέχονται από την Google και την Amazon στον ισραηλινό στρατό και την κυβέρνηση.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ στα οποία με τη γραμματοσειρά και τα χρώματα του λογότυπου της Google, ανέγραφαν τη λέξη «γενοκτονία», σε μια αναφορά στους δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους που έχουν σκοτωθεί από την στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Οκτώβριο του 2021, η βρετανική εφημερίδα Guardian δημοσίευσε ένα άρθρο εργαζομένων της Amazon και της Google στο οποίο οι εργαζόμενοι ζητούσαν οι εταιρείες να αποσυρθούν από το Project Nimbus. Είχαν ισχυριστεί ότι είχαν συγκεντρώσει σχεδόν 400 υπογραφές και αιτιολόγησαν την μη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους υπό τον «φόβο αντιποίνων».

«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι μέρος μιας μακροχρόνιας εκστρατείας από μια ομάδα οργανώσεων και ατόμων που, ως επί το πλείστον, δεν εργάζονται εντός της Google», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Όσον αφορά τον «μικρό αριθμό» εργαζομένων που εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, «το γεγονός ότι εμπόδισαν τους άλλους εργαζομένους να εργαστούν τους εμπόδισαν να έχουν πρόσβαση στους χώρους μας συνιστά σαφή παραβίαση των κανόνων μας», συνέχισε ο εκπρόσωπος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι 28 εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις απολύθηκαν.

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι το Project Nimbus «δεν προορίζεται για εξαιρετικά ευαίσθητες, διαβαθμισμένες ή στρατιωτικές εργασίες που σχετίζονται με όπλα ή υπηρεσίες πληροφοριών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

