Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πύραυλο των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους, που άρχισαν να διεξάγονται τον Ιανουάριο, είναι πλέον πρακτικά καθημερινές.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.