Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν «πολλούς» τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη ημέρα, καθώς και ότι χτύπησαν περίπου 300 στόχους.



Οι IDF και ISA (Πολεμική Αεροπορία) ανακοίνωσαν επίσης ότι σκότωσαν τον Διοικητή του τάγματος Beit Lahia της Βόρειας Ταξιαρχίας της Χαμάς, Νασίμ Αμπού Ατζίνα (φωτό), που είχε οργανώσει μέρος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני של אמ"ן ושב״כ, חיסלו אמש את מפקד גדוד בית לאהיה בחטיבה הצפונית של חמאס, נסים אבו עג'ינה, אשר שילח את המתקפות הרצחניות של חמאס ב-7 באוקטובר לקיבוץ ארז ולמושב נתיב העשרה>> pic.twitter.com/7e3O5xlF0W October 31, 2023



«Η εξόντωσή του βλάπτει σημαντικά τις προσπάθειες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να διαταράξει τις χερσαίες δραστηριότητες του Ισραηλινού Στρατού» τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση.

Το IDF αναφέρει ότι οι στόχοι που χτυπήθηκαν από χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις τις περασμένες ώρες περιελάμβαναν θέσεις εκτόξευσης κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων και ρουκετών, εισόδους τούνελ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς.



Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων, τα στρατεύματα συγκρούστηκαν με πυρήνες τρομοκρατών που εκτόξευσαν πυραύλους και άνοιξαν πυρ με άλλο βαρύ οπλισμό κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

קולות קשר של חיל האוויר במהלך תקיפות ברצועת עזה pic.twitter.com/nQPwqSvI3V — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023



Το IDF αναφέρει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν τα μέλη των πυρήνων, και ζήτησαν από την Πολεμική Αεροπορία να πραγματοποιήσει πλήγματα εν μέσω των μαχών.



Η στρατιωτική δήλωση δεν παρείχε πληροφορίες για πιθανές νέες απώλειες από την ισραηλινή πλευρά.

Σύμφωνα με τους New York Times, ισραηλινά στρατεύματα τη Δευτέρα το βράδυ φάνηκε να έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, κλείνοντάς την από βορρά και νότο, αλλά κρατώντας τις περισσότερες δυνάμεις έξω από τη μητρόπολη, σε αυτό που περιγράφεται ως «ένα είδος κίνησης λαβίδας».

Από πλευράς της, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι βομβάρδισε ισραηλινές δυνάμεις πεζικού κοντά στο Κερέμ Σαλόμ στη νότια Λωρίδα της Γάζας.



Δεν ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

