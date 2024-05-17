Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ενίσχυσε την ασφάλεια σε σημεία περιμετρικά χώρων ισραηλινών συμφερόντων καθώς και συμφερόντων της εβραϊκής κοινότητας στη Σουηδία, μετά τους πυροβολισμούς τη νύχτα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο κέντρο της Στοκχόλμης.

"Λόγω των ύποπτων πυρών κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Στοκχόλμη, η αστυνομία λαμβάνει μέτρα ασφαλείας (για την προστασία) ισραηλινών και εβραϊκών περιουσιών και συμφερόντων σε όλη τη χώρα", αναφέρουν οι δυνάμεις της τάξης στην ιστοσελίδα τους.

Περίπολος της σουηδικής αστυνομίας άκουσε πυροβολισμούς γύρω στις 2 το πρωί της Παρασκευής κοντά στη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ. Περικύκλωσε την περιοχή και διεξήγαγε μια σειρά από έρευνες σε διάφορες γειτονιές της Στοκχόλμης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρευνα άρχισε να διενεργείται για σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Israeli Embassy shooting reported in Stockholm



Stockholm police confirmed they are searching for gunfire after several loud bangs were heard next to the Israeli mission in the Swedish capital in the early hours of Friday morning, although they have not confirmed if the embassy… pic.twitter.com/WQBC9dHuFs — Leandro 🇷🇺 (@leandro_ptbr) May 17, 2024

Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αλλά η αρμόδια εισαγγελέας για την έρευνα, η Μαρίκα Χόπε, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι καμιά προφυλάκιση δεν λάμβανε χώρα.

"Παρακολουθούμε από κοντά τη σουηδική έρευνα που είναι σε εξέλιξη σε σχέση με τα πυρά μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Στοκχόλμη", έγραψε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Σουηδία, ο Ζιβ Νέβο Κούλμαν, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

"Ευχαριστούμε τις σουηδικές αρχές για την άμεση αντίδρασή τους και την έρευνά τους, καθώς και για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας περιμετρικά της πρεσβείας μας και περιμετρικά των εβραϊκών κοινοτήτων".

Η αστυνομία αρνείται να αναφέρει αν οι πυροβολισμοί αυτοί είχαν στόχο την πρεσβεία του Ισραήλ.

Τον Φεβρουάριο, η σουηδική αστυνομία είχε βρει έναν μηχανισμό "πιθανόν ενεργοποιημένο" εντός του χώρου της πρεσβείας και ο πρεσβευτής του Ισραήλ είχε εκτιμήσει ότι επρόκειτο για απόπειρα επίθεσης. Οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών (Säpo) είχαν αρχίσει έρευνα για "τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

