Τον πρόωρα χαμένο Αμερικανό ηθοποιό Μάθιου Πέρι αποχαιρέτησαν με κοινή τους δήλωση τα υπόλοιπα πέντε «Φιλαράκια» μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram.



Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλανκ, η Λίζα Κούντροου και ο Ντέιβιντ Σουίμερ συμπρωταγωνίστησαν με τον Πέρι, 54 ετών, που έπαιζε τον Τσάντλερ Μπιγκ, στη δημοφιλέστατη και στην Ελλάδα τηλεοπτική σειρά από το 1994 έως το 2004.

«Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ήμασταν κάτι περισσότερο από μέλη της διανομής. Είμαστε μια οικογένεια. Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να θρηνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε αυτήν την ανείπωτη απώλεια. Με τον καιρό θα πούμε περισσότερα, όπως, και όταν μπορέσουμε. Προς το παρόν, οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένεια του Μάτι, τους φίλους του και όλους όσοι τον αγάπησαν σε όλο τον κόσμο» τονίζεται στην κοινή δήλωση.

Τι δηλώνουν οι αρχές για τον θάνατο του Πέρι

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι οι πρώτες ομάδες που ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις έφτασαν το Σάββατο στην κατοικία του στις 4:07 μ.μ. (1:10 π.μ. ώρα Ελλάδας).

«Ένας ενήλικας άνδρας ήταν νεκρός πριν από την άφιξη της πρώτης ομάδας» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας LAFD στο PEOPLE. «Βρέθηκε από έναν παρευρισκόμενο ο οποίος είχε επανατοποθετήσει το θύμα σε στάση όπου το κεφάλι ήταν έξω από το νερό» σε ένα τζακούζι. «Οι πυροσβέστες έβγαλαν το θύμα από το τζακούζι και έκαναν μια γρήγορη ιατρική εκτίμηση διαπιστώνοντας ότι ήταν νεκρός».

Σύμφωνα με το TMZ, πηγές ανέφεραν ότι οι πρώτες βοήθειες κλήθηκαν αμέσως στο σπίτι του με αναφορά για καρδιακή ανακοπή και επίσης αναφέρθηκε ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο σημείο. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το TMZ, οι αρχές βρήκαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι αντικαταθλιπτικά, φάρμακα κατά του άγχους και ένα φάρμακο για ΧΑΠ.

Ο Μάθιου Πέρι, ήταν χρόνιος καπνιστής ενώ στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει θέματα εθισμού με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο είχε πρόσβαση στην κλήση στο 911 (πρώτες βοήθειες), στην οποία αναφέρεται ο «πνιγμός». Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε στο PEOPLE ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση σχετικά με το θάνατο ενός άνδρα περίπου 50 χρόνων. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του.





