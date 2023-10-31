Παλαιστίνιος διπλωμάτης: Η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «κόλαση πάνω στη Γη»

Ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Ριάντ Μανσούρ, τόνισε απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Λωρίδα της Γάζας έχει πλέον μετατραπεί σε «κόλαση πάνω στη Γη».

Χρησιμοποίησε απόφθεγμα του άλλοτε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Νταγκ Χάμερσκελντ, ο οποίος το 1954 είχε πει πως ο διεθνής οργανισμός «δεν δημιουργήθηκε για να πάμε στον παράδεισο, αλλά για να σωθούμε από την κόλαση».

Πρόσθεσε: «Η Γάζα είναι τώρα η κόλαση πάνω στη Γη».

Ο διπλωμάτης υπογράμμισε πως μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.000 άνθρωποι στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, ανάμεσά τους 3.000 και πλέον στο νότιο τμήμα του, όπου το Ισραήλ διέταξε να μετακινηθούν οι Γαζαίοι, «εκτόπισε εξαναγκαστικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους».

«Σχεδόν όλος ο λαός μας στη Γάζα είναι πλέον άστεγος, ή εκτοπισμένος, ή μεταφέρεται από ένα σπίτι σε άλλο, ή κοιμάται στο αυτοκίνητό του, ή κοιμάται στον δρόμο — και σκοτώνεται όπου κι αν πάει, για να πειστεί πως δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία» στον θύλακα.

«Το να σώσουν την ανθρωπότητα από την κόλαση σήμερα σημαίνει για τα Ηνωμένα Έθνη να σώσουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», επέμεινε ο κ. Μανσούρ, καλώντας τα κράτη μέλη να μεταχειριστούν τους συμπατριώτες του «με αξιοπρέπεια»: «Σώστε τους. Δείτε τους ως ανθρώπινα όντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

