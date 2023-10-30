Η μονάδα 8.200, η ειδική μονάδα μυστικών επιχειρήσεων και παρακολουθήσεων του ισραηλινού στρατού, είχε διακόψει την παρακολούθηση των φορητών ασυρμάτων των μελών της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας έναν χρόνο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κρίνοντας την επιχείρηση «χαμένο κόπο», σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times.

Σε εκτεταμένο ρεπορτάζ με θέμα το φιάσκο των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ που οδήγησε στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου αναφέρεται επίσης ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να συλλέγουν πληροφορίες για την Χαμάς τα τελευταία χρόνια, έχοντας πεισθεί ότι το Ισραήλ είχε καταφέρει να ελέγξει τους κινδύνους που προέρχονταν από την δράση της οργάνωσης που διοικεί από το 2007 την Λωρίδα της Γάζας.

Η επίσημη εκτίμηση των υπηρεσιών Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ ήταν από τον Μάιο 2021 ότι η Χαμάς δεν έχει λόγο να εξαπολύσει επίθεση από την Γάζα, επίθεση που θα προκαλούσε μία καταστροφική απάντηση εκ μέρους του Ισραήλ, δήλωσαν στους New York Times πέντε μη κατονομαζόμενα πρόσωπα που εγνώριζαν τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της ισραηλινής ηγεσίας σχετικά με την Χαμάς.

Αντ' αυτού, οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών θεωρούσαν ότι η Χαμάς προσπαθούσε να πυροδοτήσει την βία κατά των Ισραηλινών στην Δυτική Οχθη, που διοικείται από την αντίπαλό της, την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας προσπαθούσαν επί μήνες να προειδοποιήσουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η πολιτική αναταραχή που είχε προκαλέσει η εσωτερική του ατζέντα, και ειδικότερα το σχέδιό του για την μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας προς το συμφέρον του, είχε αποδυναμώσει την ασφάλεια του Ισραήλ και είχε ενισχύσει τους εχθρούς της χώρας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε την εφαρμογή της πολιτικής του αυτής. Μία ημέρα του Ιουλίου, αρνήθηκε, μάλιστα, να συναντήσει στρατηγό ο οποίος θέλησε να τον ενημερώσει για την ύπαρξη απειλής βάσει απόρρητων πληροφοριών, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.