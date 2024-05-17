Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλος εποχής για το εμβληματικό Wayfarers Chapel στην Καλιφόρνια - Αποσυναρμολογείται μετά από 73 χρόνια

Το μοντερνιστικό εξωκλήσι που σχεδιάστηκε από τον Λόιντ Ράιτ υπήρξε δημοφιλής προορισμός γάμων και κινηματογραφικών γυρισμάτων

Wayfarers Chapel

Το Wayfarers Chapel, το εμβληματικό μοντερνιστικό εξωκλήσι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που σχεδιάστηκε από τον Λόιντ Ράιτ και υπήρξε δημοφιλής προορισμός γάμων και κινηματογραφικών γυρισμάτων εδώ και 73 χρόνια, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί. 

Wayfarers Chapel

Wayfarers Chapel

Το εξωκλήσι με την διάσημη γυάλινη εκκλησία  βρίσκεται στην πολη Ράντσο Πάλος Βέρντες στη χερσόνησο Πάλος Βέρντες στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Το εκκλησάκι από γυαλί 100 θέσεων εγκαινιάστηκε το 1951 και χαρακτηρίστηκε Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 2023.

Wayfarers Chapel

Wayfarers Chapel

Το ιερό στη φύση από πέτρα, ξύλο Σεκόγιας και γυαλί σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ Τζ. γιο του φημισμένου αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ, ως παρεκκλήσι με δέντρα που βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται σύνδεση με τον Θεό και τη φύση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Wayfarers Chapel

Wayfarers Chapel

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων το Wayfarers Chapel υπέστη σοβαρές ζημιές που οδήγησαν τους διαχειριστές του στην απόφαση να το αποσυναρμολογήσουν.

Οι κατολισθήσεις από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή προκάλεσαν ζημιές στο κτίσμα και η Architectural Resources Group, τοπική εταιρεία που ειδικεύεται στη συντήρηση κτιρίων, θα ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλιφόρνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark