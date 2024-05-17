Το Wayfarers Chapel, το εμβληματικό μοντερνιστικό εξωκλήσι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που σχεδιάστηκε από τον Λόιντ Ράιτ και υπήρξε δημοφιλής προορισμός γάμων και κινηματογραφικών γυρισμάτων εδώ και 73 χρόνια, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί.

Το εξωκλήσι με την διάσημη γυάλινη εκκλησία βρίσκεται στην πολη Ράντσο Πάλος Βέρντες στη χερσόνησο Πάλος Βέρντες στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το εκκλησάκι από γυαλί 100 θέσεων εγκαινιάστηκε το 1951 και χαρακτηρίστηκε Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 2023.

Το ιερό στη φύση από πέτρα, ξύλο Σεκόγιας και γυαλί σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ Τζ. γιο του φημισμένου αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ, ως παρεκκλήσι με δέντρα που βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται σύνδεση με τον Θεό και τη φύση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων το Wayfarers Chapel υπέστη σοβαρές ζημιές που οδήγησαν τους διαχειριστές του στην απόφαση να το αποσυναρμολογήσουν.

Wayfarers Chapel management has announced plans to disassemble of the iconic structure to save it from landslide destruction. We are committed to preserving the historic chapel. Please visit our website for more information.https://t.co/RbxJDbXaGp#wayfarerschapel pic.twitter.com/eK2u1l88RV — Wayfarers Chapel (@ChapelWayfarers) May 14, 2024

RPVtv host Liz Brown Swanson covers the announcement of Wayfarers Chapel's plans to disassemble the historic landmark to save it from imminent destruction due to land movement. Watch the full update at: https://t.co/ZJIRqpGgol pic.twitter.com/09Hplox7Gm — Rancho Palos Verdes (@CityofRPV) May 15, 2024

Οι κατολισθήσεις από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή προκάλεσαν ζημιές στο κτίσμα και η Architectural Resources Group, τοπική εταιρεία που ειδικεύεται στη συντήρηση κτιρίων, θα ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.