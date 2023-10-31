Αποκρούοντας τις επικρίσεις για τον πολύ βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέκρινε τον πόλεμο αυτόν με τον αγώνα των Συμμάχων εναντίον του ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε σε βομβαρδισμό της RAF στην Κοπεγχάγη που έπληξε κατά λάθος σχολείο καθώς πλησίαζε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την 21η Μαρτίου 1945, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 125 άμαχοι, ανάμεσά τους 86 παιδιά και 18 ενήλικοι μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δημοσιογράφος του έθεσε το ερώτημα αν το Ισραήλ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας και ο Νετανιάχου απάντησε: «Παρά τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων, κανένας δεν είπε στους Συμμάχους "μην εξαλείψετε τον ναζισμό"».

«Το 1944, η RAF βομβάρδισε το αρχηγείο της Γκεστάπο στην Κοπεγχάγη — απόλυτα νόμιμο στόχο. Όμως οι βρετανοί πιλότοι αστόχησαν κι αντί για το αρχηγείο της Γκεστάπο πέτυχαν νοσοκομείο παίδων σε μικρή απόσταση και νομίζω 84 παιδιά κάηκαν ζωντανά. Αυτό δεν ήταν έγκλημα πολέμου», είπε. «Δεν ήταν κάτι για το οποίο θα μπορούσες να κατηγορήσεις τη Βρετανία. Ήταν νόμιμη πολεμική ενέργεια, με τραγικές συνέπειες», όπως ενίοτε έχουν «τέτοιες νόμιμες ενέργειες».

Οι Σύμμαχοι μολαταύτα συνέχισαν τον πόλεμο μέχρι τέλους, παρά τις τραγικές συνέπειες, διότι γνώριζαν πως κρινόταν το μέλλον του πολιτισμού κι ολόκληρης της ανθρωπότητας και «λοιπόν, σας λέω τώρα πως κρίνεται το μέλλον του πολιτισμού μας», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.