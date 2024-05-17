Πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Τουαπσέ στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας ανάγκασε τη διοίκηση να διακόψει επειγόντως τη λειτουργία του διυλιστηρίου, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο, που ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, κατασβέστηκε, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα και ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας κατέστρεψαν 102 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έξι μη επανδρωμένα σκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Rosneft δεν σχολίασε την επίθεση.

Σύμφωνα με μια πηγή, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη μονάδα παραγωγής υγραερίου (LPG) στο διυλιστήριο της Τουαπσέ , ενώ η μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου (CDU) παρέμεινε άθικτη.

«Δεν υπήρξε μαύρος καπνός κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το αέριο (LPG) είναι που καίγεται», δήλωσε μια πηγή.

Πρόσθεσε ότι, από τεχνική άποψη, υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης της μονάδας υγραερίου και επανεκκίνησης του διυλιστηρίου σχετικά σύντομα.

Το διυλιστήριο στην Τουαπσέ είχε σταματήσει την επεξεργασία και την παραγωγή πετρελαίου έπειτα από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 25 Ιανουαρίου και παρέμεινε κλειστό για περίπου 3 μήνες επαναλαμβάνοντας τη λειτουργία του στα τέλη Απριλίου.

Η ετήσια δυναμικότητα του διυλιστηρίου είναι 12 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι (240.000 βαρέλια ημερησίως ). Παράγει νάφθα, μαζούτ, αέριο, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης υπό κενό και ντίζελ με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο και προμηθεύει καύσιμα κυρίως στην Τουρκία, την Κίνα, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη.

Το 2023 το εργοστάσιο επεξεργάστηκε 9,378 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, παράγοντας 3,306 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου εσωτερικής καύσης και 3,123 εκατομμύρια τόνους μαζούτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

