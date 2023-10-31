Στρατηγικά χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα - Επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν ακόμη πιο βαθιά στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχοντας εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα από τρία διαφορετικά σημεία με τα άρματα μάχης να «κόβουν» τη διαδρομή που οδηγεί στον νότο, προκειμένου να διασπάσουν τις δυνάμεις της Χαμάς.

Την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πολέμου, όπως τη χαρακτήρισε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έπειτα από τρεις εβδομάδες σφοδρότατων βομβαρδισμών.

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, άρμα μάχης καταγράφεται από ομάδα δημοσιογράφων να στοχεύει, να ανοίγει πυρ και να ανατινάζει όχημα στον κεντρικό οδικό άξονα Σαλάχ Αλ Ντιν που ενώνει τον βορρά με τον νότο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Ντάνιελ Χαγκάρι, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης αυτών, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Έχουμε επεκτείνει τις επιχειρήσεις μας συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων, πεζικού και άλλων επιθετικών ενεργειών εντός της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να επιτύχουμε τους δύο πρωταρχικούς μας στόχους οι οποίοι αφορούν στην αντιμετώπιση της Χαμάς και τη διασφάλιση της επιστροφής των ομήρων». Όπως εξήγησε, «μολονότι δεν μπορώ να μοιραστώ συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια των δυνάμεών μας παραμένει για εμάς απόλυτη προτεραιότητα».

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επέκτειναν τις χερσαίες τους επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας, όπως ανέφεραν, δεκάδες μαχητές της Χαμάς καταστρέφοντας επιπλέον 600 «στόχους των τρομοκρατών» εντός 24 ωρών συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, αποθηκών όπλων και κρησφύγετων.

Την ίδια ώρα, νέοι βομβαρδισμοί καταγράφονται κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Κουντς στην πόλη της Γάζας όπου γιατροί και νοσηλευτές επαναλαμβάνουν ότι είναι αδύνατον να εκτελέσουν την εντολή του ισραηλινού στρατού και να εκκενώσουν το κτίριο στο οποίο εκατοντάδες νοσηλεύονται και χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν βρει σε αυτό καταφύγιο.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, η Χαμάς δραστηριοποιείται κοντά σε δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων. Από την πλευρά της, η ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας επέλεξε αυτή τη φορά να μιλήσει στα αγγλικά και απαντώντας στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός τόνισε ότι: «οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι μια έκκληση προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα» και ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν θα συμβεί». Όπως είπε «η Βίβλος αναφέρει ότι υπάρχει η εποχή της ειρήνης και η εποχή του πολέμου. Αυτή είναι η στιγμή του πολέμου».

Συγκρίνοντας δε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου με τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ και την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, υπογράμμισε πως «είναι η στιγμή που όλοι μας πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πολεμήσουμε για ένα μέλλον με ελπίδα ή να παραδοθούμε στην τυραννία και τον τρόμο».

Επανέλαβε δε ότι «το Ισραήλ δεν άρχισε αυτόν τον πόλεμο. Το Ισραήλ δεν ήθελε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά, το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Κατά τους αναλυτές οι κινήσεις της ισραηλινής πλευράς δεν προδίδουν τη χερσαία επιχείρηση την οποία φαντάζονταν οι περισσότεροι ωστόσο, συμπληρώνουν, ότι οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και αφορούν σε μία σταδιακή με «χειρουργικές κινήσεις» επέκταση της προέλασης των IDF εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Προς το παρόν, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις παραμένουν για ένα ακόμη 24ωρο εντός της Λωρίδας της Γάζας, η Χαμάς όμως στα τούνελ καραδοκεί ενόσω η κατάπαυση του πυρός απορρίπτεται και ο τρόμος κυριαρχεί. Άλλωστε όπως είπε, χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός αυτή «είναι η εποχή του πολέμου».

Πηγή: skai.gr

