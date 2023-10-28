Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.
Οι Ισραηλινοί δείχνουν βομβαρδισμούς και εικόνες από τις χερσαίες δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται και μέρα πλέον.
Δείτε τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα:
החל משעות הערב המוקדמות אמש, צה"ל בהובלת צוותי קרב משולבים של כוחות שיריון, הנדסה וחי״ר פועל קרקעית בצפון רצועת עזה>> pic.twitter.com/Jq8pBQ6TeF— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023
בהמשך לדיווח הראשוני על התרעה שהופעלה בשתולה, זוהו שלושה שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל, שנפלו בשטחים פתוחים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023
צה"ל תקף בתגובה תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון pic.twitter.com/sVZRIc24HN
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.