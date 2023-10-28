Λογαριασμός
IDF: Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα - Βομβαρδισμοί και χερσαίες δυνάμεις

Οι χερσαίες επιχειρήσεις διεξάγονται πλέον και την ημέρα στη Γάζα

Γάζα

Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν βομβαρδισμούς και εικόνες από τις χερσαίες δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται και μέρα πλέον.

Δείτε τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα: 

