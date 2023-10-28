Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν βομβαρδισμούς και εικόνες από τις χερσαίες δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται και μέρα πλέον.

Δείτε τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

החל משעות הערב המוקדמות אמש, צה"ל בהובלת צוותי קרב משולבים של כוחות שיריון, הנדסה וחי״ר פועל קרקעית בצפון רצועת עזה>> pic.twitter.com/Jq8pBQ6TeF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

בהמשך לדיווח הראשוני על התרעה שהופעלה בשתולה, זוהו שלושה שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל, שנפלו בשטחים פתוחים.



צה"ל תקף בתגובה תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון pic.twitter.com/sVZRIc24HN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.