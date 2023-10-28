Ο στρατός του Ισραήλ ρίχνει φυλλάδια στη βόρεια Γάζα προειδοποιώντας τους κατοίκους να φύγουν νότια.

Όπως αναφέρει το BBC, νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Daniel Hagari απηύθυνε «επείγουσα έκκληση» στους πολίτες της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν νότια, προσθέτοντας ότι «το παράθυρο δράσης τους κλείνει».

Αυτή η προειδοποίηση ήρθε μέσω μιας ανάρτησης στο X, στο οποίο οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή λόγω της διακοπής του Διαδικτύου.

Αλλά ο ισραηλινός στρατός ρίχνει επίσης φυλλάδια στη Γάζα με παρόμοια προειδοποίηση.

Τα φυλλάδια, γραμμένα στα αραβικά, προειδοποιούν ότι το βόρειο τμήμα της επικράτειας έχει μετατραπεί σε «πεδίο μάχης» που δεν είναι ασφαλές - και ότι οι άνθρωποι πρέπει να κατευθυνθούν νότια.



Πηγή: skai.gr

