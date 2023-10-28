Αρχηγός Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου: «Σήμερα προχωράμε σε νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προχωρούν σε μια νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

A statement from LTG Herzi Halevi.



“The objectives of this war require a ground operation - the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι «ο εχθρός έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς» και υποδομές του έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

